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Dakar Rallisi 2024 Yılında Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Dakar Rallisi 2024 Yılında Heyecanı Başlıyor

Dünyanın en önemli motor sporları yarışlarından biri olan Dakar Rallisi, 2024 yılında düzenlenecek. 46 yıldır macera tutkunlarının ilgiyle takip ettiği ralli, birçok efsanevi pilotun adını tarihe yazdırdı. Bu yıl yapılan rallide sürücülerin geceyi geçirmek için belirli bir sürede kamp alanına ulaşmaları gerekiyor. Geçtiğimiz yılın galibi ise Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah ve Kevin Benavides oldu. Ralli, Red Bull TV'den takip edilebiliyor.

Dakar Rallisi 2024 Yılında Heyecanı Başlıyor
29.12.2023 - 15:55,
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Motor sporları alanında dünyanın en önemli yarışlarından olan Dakar Rallisi'nde 2024 yılı heyecanı başlıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Dakar Rallisi bu yıl 46. kez düzenlenecek.

2009'dan itibaren Güney Amerika topraklarında düzenlenen Dakar Rallisi 2020 yılından beri Suudi Arabistan'da gerçekleşiyor.

46 yıldır macera tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Dakar Rallisi efsanelerini de beraberinde getirdi. 8 kez otomobil kategorisinde 6 kez de motosiklet kategorisinde olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi galibiyeti kazanarak adını tarihe yazdıran Fransız sürücü Stephane Peterhansel, motosiklet kategorisinde 5 galibiyetiyle kendisini takip eden Red Bull sporcusu Cyril Despres, otomobil kategorisindeki 5 zaferiyle öne çıkan ve Dakar Ralli simgesi haline gelen Katarlı Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah gibi başarılı pilotlar farklı araçların aynı mücadeleyi verdiği bu dayanıklılık yarışının tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı.

Bu yıl Dakar Rallisi konseptinde yenilikler de bulunuyor.

Sürücülerin 48 saatlik bir yarışta geceyi geçirmek için saat 16.00'ya kadar 8 kamp alanından birine ulaşmaları gerekiyor. Bu süreçte çok az malzeme ve erzaka sahip olacak olan sürücülerin araç onarımı için yalnızca iki saatleri olacak ve ertesi gün 07.00'ye kadar etabı tamamlamaları gerekecek.

Geçtiğimiz yıl Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklet kategorisinde de yine Red Bull sporcusu Kevin Benavides kazanmıştı.

Dakar Rallisi'nin her etabından haberler, sürücülerle röportajlar ve daha fazlası Red Bull TV'den takip edilebiliyor.

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, Güney Amerika, Redbull, Motosiklet, Otomobil, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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