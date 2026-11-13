Dalaman Havalimanı Ekim\'de 612 bin 677 yolcu ve 4 bin 755 uçak trafiğine hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ekim ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 612 bin 677 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 4 bin 755 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 808 ton oldu.

Dalaman Havalimanından 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde 5 milyon 184 bin 122 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemde 41 bin 909 uçak trafiği ve 61 bin 847 ton yük taşındı.