Dalaman Havalimanı Ekim'de 612 bin 677 yolcu ve 4 bin 755 uçak trafiğine hizmet verdi - Son Dakika
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Dalaman Havalimanı Ekim'de 612 bin 677 yolcu ve 4 bin 755 uçak trafiğine hizmet verdi

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Dalaman Havalimanı Ekim\'de 612 bin 677 yolcu ve 4 bin 755 uçak trafiğine hizmet verdi
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi açıklamasına göre Dalaman Havalimanı'nda Ekim ayında 612 bin 677 yolcuya hizmet verildi; 4 bin 755 uçak trafiği ve 7 bin 808 ton yük taşındı. Ocak-Ekim döneminde 5 milyon 184 bin 122 yolcu, 41 bin 909 uçak trafiği ve 61 bin 847 ton yük kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ekim ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 612 bin 677 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 4 bin 755 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 808 ton oldu.

Dalaman Havalimanından 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde 5 milyon 184 bin 122 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemde 41 bin 909 uçak trafiği ve 61 bin 847 ton yük taşındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Dalaman Havalimanı Ekim'de 612 bin 677 yolcu ve 4 bin 755 uçak trafiğine hizmet verdi - Son Dakika
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