Dalaman Havalimanı\'nda 8 Ayda 3.9 Milyon Yolcu

Ekonomi

Muğla'nın Uluslar arası iki havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı, 8 ayda 33 bin 80 uçak ve 3 milyon 929 bin 979 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ağustos ayında 933 bin 816 yolcuya ve 7 bin 458 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 12 bin 430 ton.

2024 yılının ilk 8 ayında Dalaman Havalimanından 33 bin 080 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 929 bin 979 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 47 bin 545 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA