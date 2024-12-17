Dalgakıran, SENSI LLC'yi Satın Aldı

Ekonomi

Dalgakıran Kompresör, petrol ve gaz endüstrisi için gaz kompresörleri ve ekipmanları konusunda uzmanlaşan Ukraynalı şirket SENSI LLC'yi satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ?basınçlı hava ve endüstriyel ekipman alanlarında önde gelen üreticilerden Dalgakıran, Ukraynalı gaz kompresörü üreticisi SENSI LLC'yi satın alarak ürün portföyünü genişletti.

Küresel müşterilere daha geniş yelpazede yüksek kaliteli çözümler sunmayı amaçlayan bu birleşme, iki şirket için de önemli bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor.

Bu satın alma sayesinde, Dalgakıran'ın ürün yelpazesi, SENSI LLC'nin CNG, hidrojen, azot, biyogaz, metan ve argon gibi proses gazı kompresörleri ve ekipmanlarıyla genişleyecek. Bu ürünleri kullanan tesisler için gerekli olan Dalgakıran portföyündeki endüstriyel hava kompresörleri ve ekipmanları ise SENSI LLC'nin ürün yelpazesine dahil edilecek.