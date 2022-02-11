Üye Girişi
Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira - Son Dakika

Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

11.02.2022 18:44

Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira Adana kadınlar, bu yıl dalında dip fiyatı gören narenciye ürünlerini yöresel lezzetlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor Kadınlar, 1 liraya dalında satılan narenciye ürünlerinin tatlısını yaparak 30-50 kat fazla fiyata satışa sunuyor Adana'nın Kozan ilçesinde...

Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

Adana kadınlar, bu yıl dalında dip fiyatı gören narenciye ürünlerini yöresel lezzetlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor

Kadınlar, 1 liraya dalında satılan narenciye ürünlerinin tatlısını yaparak 30-50 kat fazla fiyata satışa sunuyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl dalında dip fiyatı gören narenciye ürünlerini kadınlar yöresel lezzetlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Kırsal mahallerde kazan kaynatan kadınlar, 1 TL'ye dalında satılan narenciye ürünlerinin tatlısını yaparak 30-50 kat fazla fiyata satışa sunuyor.

Kozan'a bağlı Tılan Mahallesinde yaşayan Özge Bolat, dalından taze taze topladığı limon ve turunçların kabuklarından tatlı yapıyor. Limon ve turunç gibi bölgenin simgesi lezzetlerinin bu yıl dalında ucuz ama kadınların ellerinde değerlendiğini söyleyen Bolat, 1 aylık yoğun emek ile hazırladıkları limon ve turunçların toplanması, temizlenmesi ve kaynatılması ile narenciyenin tatlı yolculuğunun kadınların ekonomik kazanç kapısı olduğunu ifade etti.

Her mahallede kadınların fabrika gibi çalıştığını söyleyen Özge Bolat, "Kara kazanda şerbetlerini hazırladık, limonları tek tek dizdik, acılarını çıkardık. Uzun bir hazırlık süreci oldu. Limon dalında kaldı bizde değerlendirdik tatlısını yaptık. Kozan Belediyemiz çok güzel destek oldular. Hem sosyal medyadan hem de belediyemiz desteği ile mahallemiz üretime geçti. Kadınlara destek verilince dalında çürüyen limonlar değerlendi. Limon tatlısı 1 ay gibi zorlu yolculuğu var. Toplanması acısının çıkarılması ile başlıyor ardından kaynamaya başlıyor. 30-50 TL arasında fiyatı değişiyor. Ayda 200 kavanoz yaptım" diye konuştu.

Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira
Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira
Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Narenciye, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement