Damen'in avukatı, F126 firkateyn iptalinde Almanya'dan 4,7 milyar avro talep etti - Son Dakika
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Damen'in avukatı, F126 firkateyn iptalinde Almanya'dan 4,7 milyar avro talep etti

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F126 firkateyn projesini iptal eden Almanya'dan yüklenici Damen, 4 milyar 679 milyon 663 bin 394 avro talep etti. Şirketin avukatı bu tutarın ek tazminat değil sözleşme ödemesi olduğunu savunurken Almanya 2,3 milyar avroluk karşı tazminat davası hazırlığında.

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) için üretilmesi planlanan F126 tipi firkateyn projesinin iptal edilmesinin ardından, ana yüklenici Hollandalı Damen tersanesi Alman hükümetinden 4 milyar 679 milyon 663 bin 394 avro tutarında hak ediş talebinde bulundu.

Alman donanmasının en büyük modernizasyon projelerinden biri olan F126 firkateyn programının durdurulması, Almanya ile Hollandalı firma arasında askeri-endüstriyel krize dönüştü.

BILD gazetesinin haberine göre, Damen tersanesinin avukatı Peter Gauweiler, Alman Federal Meclisi (Bundestag) Bütçe ve Savunma Komisyonu üyelerine resmi bir mektup göndererek söz konusu ödeme talebini iletti.

Gauweiler, talep edilen yaklaşık 4,7 milyar avronun ek bir tazminat davası olmadığını, doğrudan Alman federal hükümetin sözleşmeyle taahhüt ettiği ödemeler olduğunu vurguladı.

Peter Gauweiler, mektupta "Bunlar, federal hükümetin Damen tersanesine sözleşmeyle ödemeyi taahhüt ettiği maliyetlerin karşılanması talebidir. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un sözleşmeyi feshetmiş olması bu yükümlülüğü değiştirmez. Ayrıca bu paranın çok büyük bir kısmı, tersanenin Almanya'daki yüzlerce alt yüklenicisine aktarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Gauweiler, gelecekte tazminat miktarının daha da artabileceğini belirterek zarar tespit çalışmalarının nihai aşamaya gelmediğini kaydetti.

Savunma Bakanlığına "görevi kötüye kullanma" suçlaması

Milletvekillerine gönderilen mektubun ekinde, 22 Eylül tarihinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a yazılan resmi bir yazıya yer verildi.

Mektupta, Alman Savunma Bakanlığının üst düzey yönetiminin "görev ve yetkilerini kötüye kullandığına dair şüphelerin ciddi şekilde yoğunlaştığı" iddia edildi.

Hollandalı Damen tersanesi, bu iddialar doğrultusunda, bakanlığın yetki ihlallerinden doğan ve gelecekte doğabilecek tüm zararlar için yasal olarak bağlayıcı bir taahhütname imzalamasını talep etti.

18 milyar avroya ulaşabilecek maliyet

Milyar avroluk krizin arka planında, Alman donanması için inşa edilmesi planlanan 6 adet F126 tipi firkateyn projesinin sonlandırılması yer alıyor.

Hollandalı Damen şirketi projenin genel yüklenicisi olsa da gemilerin tamamen Almanya'daki Wolgast, Kiel ve Hamburg tersanelerinde inşa edilmesi planlanmıştı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 24 Haziran'da projeyi tamamen durdurma kararı almıştı.

Savunma Bakanlığı, iptal kararına gerekçe olarak, projede yaşanan ciddi gecikmeleri, devasa maliyet artışlarını ve öngörülemeyen riskleri göstermişti. Bakanlık hesaplamalarına göre, projenin devam etmesi durumunda toplam maliyetin 18 milyar avroya ulaşabileceği bildirilmişti.

Bakanlık Damen'e karşı davaya hazırlanıyor

Damen tersanesi ise Alman hükümetinin iddialarını reddeterek iptal kararının tamamen "siyasi nedenlerle" alındığını savunuyor. Ayrıca federal hükümetin, Haziran 2024'te projeye bağlı olarak iki ek firkateyn siparişi daha verdiğine dikkat çekiliyor.

Suçlamaları geri çeviren Savunma Bakanı Pistorius, temmuz ayında yaptığı açıklamada, söz konusu sonlandırma kararının tamamen yüklenici firmanın "kötü ve eksik performansından" kaynaklandığını söylemişti.

Pistorius, kararın vergi mükelleflerinin parasını korumak için titizlikle alındığını savunurken, Alman Federal Hükümeti de Damen firmasına karşı 2,3 milyar avroluk karşı tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA
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