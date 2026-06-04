DAP 18 Milyar Lira Destekle 2133 Projeye İmza Attı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sorumluluk alanındaki 15 ilde bugüne kadar 2 bin 133 projeye 18 milyar lira destek sağladı.

DAP Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, kurumun yeni dönem hedefleri ve çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Güray, yaptığı konuşmada, DAP Bölge Kalkınma İdaresinin 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Yeni dönem çalışmalarını 3 temel ilke üzerine inşa edeceklerini belirten Güray, "Birincisi, saha odaklılıktır. Kararlarımızı masa başında değil bölgemizin gerçeklerini yerinde görerek ve projelerimizi sahada değerlendirerek almak istiyoruz. İkincisi, etkin uygulamadır. Onaylanan projeleri öngörülen takvim ve bütçe çerçevesinde kaliteden taviz vermeden hayata geçirmeyi esas alıyoruz. Üçüncüsü ise kurumlar arası işbirliğidir." diye konuştu.

Güray, bu ilkelerin kendileri için slogan olmadığını, kurumsal çalışma kültürlerinin esası olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"DAP İdaresi, sahada olanı, bölgesini yakından tanıyan, muhtarından valisine, çiftçisinden gencine, sivil toplum kuruluşlarından üniversitesine kadar herkesle doğrudan iletişim kuran bir idare olacaktır. DAP İdaresi, önüne gelen dosyayı yalnızca tasdik eden bir noter ya da ödeneği dağıtmakla yetinen bir banka değildir. Biz, ihtiyacı yerinde tespit eden, çözümü paydaşlarıyla birlikte tasarlayan, proje gelmesini bekleyen değil sahada proje üreten bir kurum olmayı hedefliyoruz. Sahada olan, herkesle konuşan ve üreten bir idare."

"Projelerin önemli bir kısmı tarımsal sulama, hayvancılık altyapısı, bitkisel üretim ve kültürel miras alanlarında yoğunlaşmıştır"

DAP'ın bugüne kadarki çalışmalarına değinen Güray, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi, kuruluşundan bugüne kadar 15 ilden oluşan bölgemizde ciddi bir yatırım hacmi gerçekleştirmiştir. İdaremiz, bugüne kadar bölgemizde toplam 2 bin 133 projeyi desteklemiştir. Bu destekler için sağlanan toplam kaynak, 18 milyar Türk lirasına ulaşmıştır. Projelerin önemli bir kısmı tarımsal sulama, hayvancılık altyapısı, bitkisel üretim ve kültürel miras alanlarında yoğunlaşmıştır. Tamamlanan projelerimiz, bugün üretim, istihdam ve sosyal hayatın çeşitli alanlarında bölgemize hizmet vermektedir. Bu birikim üzerine yeni katkılar sunacağımız sağlam zemin teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Güray, bölgenin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalara rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nin önünde duran yapısal sorunların da farkındayız. En önemli mesele, gençlerimizin bölge dışına göçüdür. 15 ilin nüfus artış hızı, Türkiye ortalamasının belirgin bir şekilde altında seyir etmektedir. Eğitim ve istihdam imkanları arayışıyla gerçekleşen göç, bölgenin demografik ve ekonomik durumunu olumsuz etkilemektedir. Bu durum yalnızca nüfus kaybı değil aynı zamanda bölgenin üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağı açısından da bir azalma anlamına gelmektedir. Bu meselenin temelinde yerel imkan ve fırsat eksiklikleri yatmaktadır.

Yeni dönemde önceliklerimizden biri gençlerimize bölgede kalıcı geçim ve gelişim alanı sunabilecek projelere yoğunlaşmaktır."

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.