Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

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Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
13.06.2025 12:12
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Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
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Artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, mezar düzenlemelerinde de tercihlerde değişikliğe yol açtı. Önceden yaygın olarak kullanılan mermer yerine artık plastik malzeme tercih ediliyor. Ortalama 15.000 TL'ye satılan plastik mezar düzenlemeleri, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir alternatif oluşturdu.

Son aylarda inşaat ve yapı malzemelerinde yaşanan fiyat artışları, mezarlık sektörünü de etkiledi. Özellikle mermerin yüksek maliyeti nedeniyle, mezar düzenlemelerinde plastik bazlı malzemelere yönelim gözle görülür şekilde arttı.

HEM UCUZ HEM PRATİK

Mermer mezarların maliyetinin 30.000 TL'yi aşması nedeniyle vatandaşlar, yaklaşık 15.000 TL'ye mal olan plastik mezar düzenlemelerini tercih etmeye başladı. Hafifliği, montaj kolaylığı ve dış etkenlere karşı dayanıklılığı da bu tercihi destekleyen unsurlar arasında...

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: TALEP ARTIYOR

Mezarlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, son dönemde plastik mezar düzenlemelerine olan ilginin ciddi oranda arttığını belirtiyor. Yetkililer, "Eskiden sadece geçici çözümler için tercih edilen plastik malzeme, artık kalıcı bir alternatif haline geldi" ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Plastik, İnşaat, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Gökhan Sarı:
    fakire mezarda bile rahat yok 19 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bence bunlara hiç gerek yok!Mezar dizaynı tamamen değiştirilmeli.Yerden 20 cm yukarda beton kapakla kapatakcaksın ,sanduka şeklinde...Arada 10 cm lik su ve çiçek boşluğu bırakıp öyle mezar yapılmalı...Zaten bu bizdeki mezar şeklinin İslamiyet'e uygun olmadığı da söyleniyor... 5 2 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    yuh artık ya 5 0 Yanıtla
  • AYTAÇ ARABACI:
    Plastik çok tehlikeli. Mevtayı kanser yapabilir. Ayrıca mikro plastikler de ayrıca zararlıdır. 3 0 Yanıtla
  • Şener Yüngül:
    Fiber malzeme de olur... 3 0 Yanıtla
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