Dardanel, Dünya Ton Balığı Günü'nde Sürdürülebilirliğe Dikkat Çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Dardanel, Dünya Ton Balığı Günü'nde Sürdürülebilirliğe Dikkat Çekti

Dardanel, sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir ton balığı üretiminin önemini vurguladı.

02.05.2025 12:00
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Dardanel, 2 Mayıs Dünya Ton Balığı Günü kapsamında, ton balığının sağlıklı beslenmedeki yerine ve sürdürülebilir üretimin önemine dikkati çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, on balığı omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir içeriğe sahip olması nedeniyle dengeli beslenmede önemli bir yer tutuyor.

Dardanel, 41 yıl önce Türkiye'de konserve ton balığını sofralarla buluşturmasının ardından, bu ürünün besleyici özelliklerine dikkat çekmeye devam ediyor. Düzenli tüketildiğinde kalp ve beyin sağlığını destekleyen ton balığı, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

MediaCat öncülüğünde Ipsos tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları 2024 Araştırması"nda Dardanel, konserve ton balığı kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçildi. Sağlıklı, lezzetli, besleyici ve pratik ürün çeşitliliğiyle her geçen gün yeni kategoriler yaratarak tüketicilerin hayatına değer katmaya devam eden marka, hem kalite hem de güvenilirlik açısından tüketicilerinin tercihi oldu.

Dardanel, Hint ve Atlantik okyanuslarının tertemiz sularından özenle seçtiği ton balıklarını, sürdürülebilir üretim anlayışıyla sofralara ulaştırıyor. Çevre dostu yöntemlerle okyanus ve deniz ekosistemini destekleyen şirket, pratik, sağlıklı ve lezzetli ürünleriyle aynı zamanda sorumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarının gelişmesine de öncülük ediyor.

"Friend of the Sea" ve "Dolphin Safe" sertifikalarına sahip olan Dardanel, üretimde kullandığı ton balıklarını doğal avcılık yöntemleriyle tedarik ediyor. Şirket, ambalajlarda yer verdiği "Balığını Sorgula" uygulamasıyla tüketicilere, ürünün avlandığı okyanus ve gemi bilgilerini izleme olanağı sağlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dardanel, Dünya Ton Balığı Günü'nde Sürdürülebilirliğe Dikkat Çekti - Son Dakika

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