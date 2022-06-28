Darphane 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu - Son Dakika
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Darphane 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

28.06.2022 10:25
Darphane 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 25 sözleşmeli personel alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 25 sözleşmeli personel alacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Beşiktaş ve Kartal'da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere, 7 sözleşmeli mühendis, 8 sözleşmeli tekniker, 3 sözleşmeli büro personeli, 3 sözleşmeli arşiv uzmanı, 4 sözleşmeli programcı alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinde "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 6 Temmuz saat 23.59'a kadar elektronik ortamda alınacak.

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aranan niteliklere, özel ve genel şartlara internet üzerinden ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Son dönemde BDDK tarafından alınan kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz... Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Son dönemde BDDK tarafından alınan kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz... Beşiktaş'ta görüntüleri yayımlanan silahlı kavganın 3 ay önce çıktığı, zanlının tutuklandığı bildirildi Beşiktaş'ta görüntüleri yayımlanan silahlı kavganın 3 ay önce çıktığı, zanlının tutuklandığı bildirildi
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Darphane 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu - Son Dakika

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