DASAL, SAHA 2026'da İnsansız Hava Sistemlerini Sergileyecek

05.05.2026 21:10
DASAL, modern harp ihtiyaçlarına yönelik İHA sistemlerini SAHA 2026'da tanıtacak.

Altınay Savunma Teknolojileri iştiraki DASAL Havacılık Teknolojileri, modern harekat ortamının değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği insansız hava sistemlerini SAHA 2026'da sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık standartlarındaki platform tasarımı yetkinliğini, ağ merkezli haberleşme ve özgün otonom algoritmalarla birleştiren DASAL Havacılık Teknolojileri, teknolojilerini küresel savunma ve havacılığın buluşma noktası olan SAHA 2026'da sergileyecek.

DASAL'ın fuarda yer alacak MİKON Kamikaze İHA Ailesi, merkeziyetsiz koordinasyon yeteneği sayesinde konvansiyonel sistemlere kıyasla maliyet-etkin vuruş gücü sunuyor.

Sınır hatlarının otonom muhafızı olan ALKARA Anti-İHA Sistemi ise standart elektronik harbin yetersiz kaldığı ve GNSS sinyallerinin tamamen kesildiği (GNSS-Denied) zorlu ortamlarda dahi görsel odometriyle hedefine kilitlenerek fiziksel imha görevini başarıyla icra ediyor.

Lojistik operasyonları otonom bir boyuta taşıyan PUHU Ağır Sınıf Kargo İHA Ailesi ise zorlu coğrafyalarda personel riskini sıfıra indirerek mühimmat ve ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin sevkiyatını garanti altına alıyor.

Akıllı rota optimizasyonuyla donatılan bu otonom filolar, sahada kanıtlanmış güvenilir birer çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Stratejik farkındalığın kilit önemde olduğu keşif görevlerinde ise PEREGRINE ISR Keşif ve Gözetleme Sistemi'nin yüksek stabilizasyona sahip görüntüleme kabiliyeti devreye giriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASAL Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, DASAL olarak İHA sistemlerini sadece bir platform olarak değil, sahadaki operasyonel ihtiyaçlara doğrudan cevap veren entegre çözümler olarak ele aldıklarını ifade etti.

SAHA 2026'da sergileyecekleri teknolojilerin doğrudan sahadan gelen operasyonel geri bildirimlerin ve Altınay Savunma'nın derin mühendislik tecrübesinin bir sonucu olduğunu aktaran Büyüköztürk, şunları kaydetti:

"Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif olarak görev yapan PUHU kargo sistemimizden, asimetrik tehditlere karşı geliştirdiğimiz maliyet-etkin MİKON sürü zekasına kadar tüm çözümlerimiz, ordumuzun lojistik, istihbarat ve taarruz alanındaki operasyonel emniyetini zirveye taşıyor. Hedefimiz, sadece bugünün değil, geleceğin harp konseptlerinde de Türkiye'yi teknoloji ihraç eden bir güç merkezine dönüştürmektir."

Kaynak: AA

