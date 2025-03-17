Dedik Köyü'nde Makine Parkı Projesi Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

Dedik Köyü'nde Makine Parkı Projesi Onaylandı

Dedik Köyü\'nde Makine Parkı Projesi Onaylandı

Kütahya'da Dedik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yüzde 70 hibe ile makine parkı kuracak.

17.03.2025 18:49
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Kütahya'da Dedik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Makine Parkı Projesi için sözleşme takdim töreni gerçekleştirildi. Projede yüzde 70 hibe desteğiyle makine parkı kurulacak.

Törende TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, projeyle ilgili bilgi vererek, Dedik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yüzde 70 hibe desteğiyle gerçekleştirilecek makine parkı kurulumunun onaylandığını açıkladı. Karaaslan, projenin toplam yatırım bedelinin 16,5 milyon TL olup, 11,5 milyon TL'lik kısmının hibe olarak sağlanacağını dile getirdi. Karaaslan, projenin yerelde tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik tarımsal makine ve ekipmanı temin etmeyi amaçladığını ifade etti.

"Allah sayılarınızı artırsın"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, "Sayın Valimiz gelmeden önce arkadaşlarımızla konuştuk. Ben de sordum dedim ki, 'Sadece kadınlardan mı oluşuyor?' Başkanımız beyefendi ama kadın ağırlıklı olduğunu öğrendim. Ben de mutlu oldum. Ben de uzun yıllardır hem genel merkezde hem de öncesinde evimizde kooperatiflerle çok ilgilendim. ve kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi açısında da ciddi çalışmalarımız oldu. İnşallah ben de sizlere güveniyorum. İnşallah Allah sayılarınızı arttırsın diyorum. Bu noktada da elimizden gelen her türlü desteği, bundan sonraki desteklerde de biz varız diyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Üreticilerimizin yanındayız"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Kooperatifte bulunan genç ve kadın üyelerinden dolayı yüksek puan ile desteklenen Dedik köyüne sağlanan hibe tutarı 11 milyon 554 bin TL olmuştur. Kooperatif bu projeyle makine parkı oluşturacak ve buradaki tarım makinalarını tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere üyelerine kiralayarak kazanç elde edecektir. Böylece yerinde üretim ve yerinde kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Üreticilerimize ve köylülerimize hayırlı olsun" dedi.

"Kütahya aynı zamanda bir tarih şehri"

Vali Musa Işın, kırsalda yaşayan kadınların tarım ve hayvancılıkta üstlendiği önemli rolü vurgulayarak, kadınların üretime katılımını destekleyeceklerini söyledi. Kütahya'nın tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çeken Işın, ilin yüzde 56'sının ormanlarla kaplı olmasına rağmen büyük bir tarım şehri olduğunu ifade etti. Işın ayrıca, ilin tarımda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Törende Kütahya'da tarım ve hayvancılıkla ilgili sağlanan destekler de gündeme geldi. 130 milyon TL'lik bir destek sağlandığı ve IFAD tarafından 20 milyon dolarlık bir hibenin onaylandığı bildirildi. Vali Işın, köylerdeki yaşlanan nüfus sorununa da dikkat çekerek, gençleri köylerde tutmanın önemini vurguladı ve tarım sektörünün karlı bir iş kolu olduğunu ifade etti.

Tören, sözleşme takdimi ile son buldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü'nde yapılan törene Vali Musa Işın, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan ve diğer ilgililer katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dedik Köyü'nde Makine Parkı Projesi Onaylandı - Son Dakika

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