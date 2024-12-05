DeepL'den Hukukta Yapay Zeka Raporu

Ekonomi

DeepL, hukuk sektöründe yapay zekanın durumu hakkında sektördeki eğilimler, mevcut zorluklar ve 2025 beklentilerini de kapsayan yeni bir rapor yayınladı.

Dünyanın önde gelen dil yapay zekası şirketlerinden DeepL, 'AI ve Hukuk: Küresel Başarının Kilidini Açmak' adlı raporunu duyurdu. Raporda, yapay zekanın 2025'te ve sonraki dönemlerde hangi çığır açan yöntemlerle hukuk sektörünün geleceğini dönüştüreceği ele alınıyor.

Rapor, yapay zekanın hukuk sektöründe kullanımı hakkında kapsamlı bir analizin yanı sıra yapay zekanın hızla geliştiği bu dönemde hukuk uzmanlarının rekabette kalmalarına yardımcı olacak trendler hakkında da önemli bilgiler barındırıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DeepL Hukuk Departmanı Genel Müdürü Frankie Williams, "Günümüzün yüksek tempolu ve giderek küreselleşen hukuk sektöründe yapay zeka araçları vazgeçilmez hale geliyor ve belge oluşturma, inceleme ve çeviri de dahil olmak üzere hukuki süreçleri farklı açılardan dönüştürüyor. Bu da kişilere zaman kazandırarak daha etkili çalışmaların önünü açıyor" dedi. - İSTANBUL