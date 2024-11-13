DeepL Voice: Yeni Sesli Çeviri Aracı Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

DeepL Voice: Yeni Sesli Çeviri Aracı Tanıtıldı

DeepL, Berlin'de tanıttığı sesli çeviri aracı ile gerçek zamanlı dil desteği sunuyor.

13.11.2024 15:33
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DeepL, Language AI platformunun yeni sesli çeviri aracı DeepL Voice'u tanıttı.

Yapay zeka destekli dil çözümleri şirketi DeepL, yeni ürününü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen DeepL Dialogues etkinliğinde tanıttı. Yapılan açıklamaya göre; yeni sesli çeviri aracı DeepL Voice, yüz yüze yapılan görüşmelerde gerçek zamanlı çevirinin yanı sıra aynı anda farklı dillerde sanal toplantılar yapmayı da mümkün kılıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DeepL CEO'su ve kurucusu Jarek Kutylowski, "DeepL'in tüm ürünlerinde sunduğu yüksek kaliteye ve güvenliğe sahip bir gerçek zamanlı sesli çeviri aracı geliştirmek şirket olarak zaten hedeflerimiz arasındaydı. Nihayet ilk ürünlerimizi piyasaya sunmuş olmaktan gurur ve heyecan duyuyoruz. 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana biriktirdiğimiz tecrübeye ve geliştirdiğimiz modellere dayanarak şirketlerin gerçek hayatta karşılaştıkları zorlukları gideren bir çözüm sunduğumuzdan emin olmak için bir beta programı kapsamında müşterilerle yakın temas halinde çalıştık" dedi.

Ürünün özellikleri

Verilen bilgiye göre; görüşmeler için DeepL Voice, mobil cihazlarda bir tarafın söylediklerini altyazı çevirisiyle diğer tarafa aktarmak suretiyle kişilerin farklı dillerde yüz yüze konuşabilmelerini sağlıyor. Diyalog halinde olan kişilerin çevirileri tek cihazdan takip edebilmelerini sağlamak için iki kullanışlı görüntüleme modu sunuyor. Yeni sesli çeviri teknolojisi, şirketin diğer ürünlerinde var olan ve kurumsal alanda kritik öneme sahip yüksek kalite ve doğruluk seviyesine ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı aksanları dikkate alan çeşitli veri setleriyle eğitilmiş yapay zeka modelleriyle destekleniyor.

Şu anda dünya çapında şirketlerin kullanımına sunulan ve başlangıçta Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça ve Türkçe dillerinde yapılan konuşmaları destekleyecek olan DeepL Voice'a gelecekte daha fazla dil ekleneceği belirtildi.

Etkinliğe katılan Brioche Pasquier Uluslararasılaştırma Koordinatörü Christine Aubry, "DeepL Voice'tan önce yurt dışındaki şubelerimizi şirket projelerine dahil etme konusunda oldukça zorlanıyorduk. Toplantılar için DeepL Voice ekiplerimizi gerçekten bir araya getirdi, şubeler arasındaki iletişim eksiğini giderdi ve şirket çapında işbirliğini ve ekip çalışmasını kolaylaştırdı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DeepL Voice: Yeni Sesli Çeviri Aracı Tanıtıldı - Son Dakika

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