ABD'li yatırımcılar ekrana bakmaya kıyamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'li yatırımcılar ekrana bakmaya kıyamıyor

Geniş Video İzle

Yapay zeka alanında liderliğiyle tanınan ChatGPT, yeni rakibi DeepSeek'in hızlı yükselişi karşısında zorluk yaşıyor. DeepSeek, düşük maliyetli ve yenilikçi modeli ile kısa sürede popüler oldu, bu durum ise Nvidia'nın hisselerinde büyük düşüşe neden oldu.

28.01.2025 15:52  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka alanında liderliğiyle bilinen ChatGPT, Çin'in yeni uygulaması DeepSeek'in hızlı yükselişiyle güçlü bir rakip kazandı. DeepSeek, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşarak sektörde dengeleri değiştirirken, teknoloji hisselerinde de düşüşler yaşanmasına neden oldu.

DeepSeek'in Yükselişi ChatGPT'yi Zorluyor, Nvidia Hisseleri Düşüşte

DeepSeek, ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. DeepSeek, diğer yapay zeka uygulamalarına göre çok daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni yapay zeka modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta tanıttı. Bu yenilikçi model, büyük teknoloji şirketlerinin benzer projelere ayırdığı bütçelerin çok daha altında bir maliyetle hayata geçirildi.

DeepSeek'in Yükselişi ChatGPT'yi Zorluyor, Nvidia Hisseleri Düşüşte

NVIDIA'NIN HİSSELERİ DEEPSEEK UYGULAMASINDAN SONRA DEĞER KAYBETTİ

Cuma günü 142,62 dolardan işlem gören ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, 118 dolara kadar düştü. Çip devinin hisse fiyatındaki günlük kaybı yaklaşık yüzde 17'i buldu. Nvidia'nın hisseleri, Mart 2020'den bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşarken, şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.

DeepSeek'in Yükselişi ChatGPT'yi Zorluyor, Nvidia Hisseleri Düşüşte
ABD\'li yatırımcılar ekrana bakmaya kıyamıyor
Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, ChatGPT, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li yatırımcılar ekrana bakmaya kıyamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Koca:
    başlık yanlık..kıyamıyor kelimesi yanlış yerde kullanılmış.korkuyor die yazmanız lazımdı 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:38:08. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li yatırımcılar ekrana bakmaya kıyamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.