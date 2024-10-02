DeFacto Bahreyn'de İlk Mağazasını Açtı

Ekonomi

DeFacto, Bahreyn'deki ilk mağazasının açılışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar birçok farklı kategoride binlerce ürünü bir arada sunan DeFacto, küresel arenadaki büyümesine devam ediyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi'nde 85 mağazayla hizmet veren DeFacto, Bahreyn'deki ilk mağazasını açtı.

Manama şehrinde bulunan Seef AVM'de açılan 1357 metrekare büyüklüğündeki mağaza, DeFacto'nun her yaşa ve her tarza uygun kaliteli ürünlerini Bahreynlilerle buluşturacak.

Mağazalarıyla müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktada karşılayan DeFacto, Bahreyn'deki moda tutkunlarına seçkin bir deneyim sunacak.