DeFacto Fas\'ta Yeni Mağaza Açtı

Ekonomi

DeFacto, Fas'ın başkenti Rabat'ta yeni mağazasını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, yurt dışındaki büyümesini Fas'ta açtığı yeni mağazasıyla sürdürüyor.

Yurt içi ve yurt dışı mağaza yatırımlarıyla Türk hazır giyim sektörünün uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayan şirket, Rabat Le Carrousel Mall'da açtığı mağazasıyla ülkedeki mağaza sayısını 29'a çıkardı.

Yurt içi ve yurt dışındaki mağaza sayısını artırmayı hedefleyen DeFacto, 1034 metrekarelik yeni mağazasında kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerindeki geniş ürün yelpazesiyle Asya'dan Avrupa'ya kadar 6 kıtada milyonlarca müşteriye hizmet veriyor.