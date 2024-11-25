DeFacto'ya İki Yıl Üst Üste Sürdürülebilirlik Ödülü

Ekonomi

DeFacto, "Yılın Sürdürülebilir Perakendecisi" ödülüne üst üste ikinci kez layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte perakende konseptlerini ödüllendiren Retail & Leisure International dergisi tarafından verilen ödül, Londra'da düzenlenen Global RLI Awards 2024 etkinliği kapsamında DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş'e ve Sürdürülebilirlik Ekibi'ne takdim edildi.

DeFacto, 2004'ten bu yana sürdürülebilirlik yaklaşımını üretimden tedarik sürecine, ürün tasarımından müşteriyle buluşma anına kadar tüm süreçlerinde uyguluyor. Bu anlayışın sonucu olarak 2024'te yayımladığı ilk entegre raporu ve sürdürülebilir vegan koleksiyonları, markanın geleceğe yönelik stratejik adımlarının temelini oluşturuyor.

Şirketin 2030 hedefleri arasında koleksiyonlarının yüzde 90'ının sürdürülebilir olması ve karbon ayak izini yüzde 55 azaltma planlarının yer alıyor.

DeFacto, 2050'de emisyonlarını sıfırlayarak net sıfır karbon ve ardından iklim pozitif bir yapıya geçmeyi hedefliyor.