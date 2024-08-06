Defense News Top 100 Listesinde 5 Türk Şirketi Yer Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Defense News Top 100 Listesinde 5 Türk Şirketi Yer Aldı

Defense News Top 100 Listesinde 5 Türk Şirketi Yer Aldı

Defense News dergisinin düzenlediği, "Defense News Top 100" listesinde Türk savunma sanayii şirketleri üst sıralara yükseldi. ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan ve ASFAT, listeye daha üst sıralardan giriş yaptı. MKE ise 84. sıradan listeye dahil oldu.

06.08.2024 12:50
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Defense News dergisinin düzenlediği, "Defense News Top 100" listesinde 5 Türk şirketi birden yer aldı.

Defense News dergisinin düzenlediği, "Defense News Top 100" listesi güncellendi. Liste verilerine göre Türk savunma sanayii şirketlerinin hepsi birden daha üst sıralara yükseldi. Bir önceki listede yer almayan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ise listeye 84. sıradan girdi.

Liste verilerine göre ASELSAN 47. sıradan 42. sıraya, TUSAŞ 58. sıradan 50. sıraya, Roketsan 80. sıradan 71. sıraya, ASFAT ise 100. sıradan 94. sıraya yükseldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise dünya savunma sanayii devleri arasında yükselişlerinin devam ettiğini belirterek, "Alanında en iyisi üreterek, oyun değiştirici teknojiler geliştirerek, ihracat odaklı çalışarak, 2030'da dünyada ilk 30 arasında yer alma hedefine koşuyoruz. Tüm başarılarımız ülkemize armağan olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Roketsan, Aselsan, TUSAŞ, MKE, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Defense News Top 100 Listesinde 5 Türk Şirketi Yer Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Defense News Top 100 Listesinde 5 Türk Şirketi Yer Aldı - Son Dakika
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