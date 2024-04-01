Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var." ifadesini kullandı.
Olpak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, yerel seçim sonuçlarının ülke ve millet adına hayırlı olmasını dileyerek seçilen belediye başkanlarını tebrik etti.
Seçim gündeminin geride bırakıldığı çok önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:
"Türk iş dünyası temsilcileri olarak gayemiz, her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmak için daha fazla çalışmak, yarınlarımız için daha fazla katma değer üretmek olacak. Bu süreçte, başta enflasyonla mücadele olmak üzere, yapısal reformlar dahil atılacak tüm adımların bir an önce ve kararlılıkla yapılması geleceğimiz için çok önemli. Ülkemizin ekonomik hedeflerine hızla ulaşması, küresel ticaretteki yükselişini sürdürmesi, gelişen sanayisi ile beraber daha fazla istihdam sağlaması ve refahın dengeli dağılımı amacıyla yatırımlarla birlikte istikrarlı ve dengeli büyüyen bir Türkiye için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."
Olpak, DEİK olarak, tüm dünyaya yayılmış 152 iş konseyleriyle küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada ticari diplomasi faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini, Türk özel sektörünün gücünü dünyaya taşımak için gayret göstereceklerini ifade etti.
Son Dakika › Ekonomi › DEİK Başkanı Nail Olpak, seçim sonrası sürecin önemine dikkat çekti - Son Dakika
Çarşamba Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle her yıl gerçekleştirdiği ramazan yardımlarını bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayında 600 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtılan yardımlar, borsa üyeleri aracılığıyla Çarşamba'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Borsa yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti ve herkese hayırlı Ramazanlar diledi.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarını tebrik etti. Yerel seçimlerin geride bırakıldığı vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu, ekonomi politikalarına odaklanılması ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliğin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirleterek, bu konjonktürde ekonomiye odaklanılması gerektiğini ifade etti. GTB Başkanları, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin artık zaman kaybetmeden gerçek gündemi olan ekonomiye yönelmesi gerektiğini vurguladılar.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği ve tarımda yapılan hatalardan dolayı dünyada yılda yaklaşık 12 milyon hektar arazinin bozulduğunu söyledi. Konukcu, arazi tahribatının önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği arttıracak arazi yönetim uygulamalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin arazi tahribatından en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Konukcu, kurak ve yarı kurak bölgelerde arazi tahribatının daha fazla olduğunu söyledi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini belirterek, "Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
İzmir'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin uluslararası kredibilitesini artıracak adımların atılması gerektiğini belirtirken, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise ekonominin en önemli gündem maddesi olması gerektiğini vurguladı. Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu ise altyapı yatırımlarının artırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yapılan kura ile 32 daimi işçi alımı gerçekleştirdi. Toplamda 109 işçi alımı yapılan müdürlük, yeni işçilerle birlikte büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede yılın ikinci yarısından itibaren olumlu yansımaların görüleceğini belirterek ücretlere yapılan zamların erimesinin de böylece önüne geçileceğini söyledi.
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