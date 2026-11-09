DEİK Başkanı Olpak, Türkiye-Çin yeşil forumunda üretim üssü potansiyelini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DEİK Başkanı Olpak, Türkiye-Çin yeşil forumunda üretim üssü potansiyelini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEİK Başkanı Olpak, Türkiye-Çin yeşil forumunda üretim üssü potansiyelini anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

DEİK ve CCPIT'in düzenlediği Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda DEİK Başkanı Olpak, Türkiye'nin yeşil teknolojilerde üretim ve ihracat üssü olabileceğini söyledi. Forumda yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu sanayide ortak projeler geliştirilebileceği belirtildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Çin'in ekonomik potansiyeli ve kalkınma başarılarıyla öne çıktığını belirterek, "Çin, yeşil teknolojide lider. Türkiye de Avrupa'ya yakınlığı ve Gümrük Birliği ile bu teknolojilerin üretim ve ihracat üssü olabilecek ülke. Bu iki altyapıyı birbirini tamamlayan değerler olarak kullanmalıyız." dedi.

DEİK ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, Çin Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma Grubu Başkanı (CECEP) Liao Jiasheng, CCPIT Başkanı Ren Hongbin ve iki ülke iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, forumun açılışında yaptığı konuşmada, belirsizliğin arttığı bugünün dünyasında, rekabetin ve işbirliğinin zemininin de değiştiğini belirterek, "Türkiye ve Çin ekonomik potansiyeli ve kalkınma başarılarıyla öne çıkıyor. Çin, yeşil teknolojide lider. Türkiye de Avrupa'ya yakınlığı ve Gümrük Birliği ile bu teknolojilerin üretim ve ihracat üssü olabilecek ülke. Bu iki altyapıyı birbirini tamamlayan değerler olarak kullanmalıyız." diye konuştu.

Dünyada dış ticaret fazlası veren Çin ile Türkiye arasındaki ikili dış ticaretin daha dengeli hale gelmesinin de sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna dikkati çeken Olpak, "Çin'in Türkiye'de yüksek teknolojide yapacağı yatırımlar, HIT-30 ile sunulan ve İstanbul Finans Merkezi'ndeki firmalara sunulan cömert teşvikler bu dengeye katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Olpak, Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor'un da önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu girişimi desteklerken Türk tarafı olarak, koridorun geri dönüşünde konteynerlerin içinin doldurulmasında da rol almak istediğimizi ifade etmek istiyorum. DEİK olarak 41 yıldır tüm dünyaya yayılmış 153 iş konseyimizle, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Ticaret Bakanımızın koordinasyonunda çalışıyoruz. Türkiye-Çin İş Konseyimiz de 1992'den bu yana CCPIT ile birlikte çalışıyor."

Olpak, COP31 sürecinde de temiz enerjiden sürdürülebilir altyapı ve yapay zekaya kadar uzanan alanlarda Türk ve uluslararası iş dünyasını buluşturacaklarını aktardı.

"Türkiye-Çin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu da Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin potansiyelini somut projelere, karşılıklı yatırımlara ve uzun vadeli ortaklıklara dönüştürmenin temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda, şubatta İstanbul'da 3. Türkiye-Çin İş Konferansı'nı gerçekleştirdiklerini, haziranda ise farklı sektörlerden bir heyet ile Pekin'i ziyaret ederek önemli temaslarda bulunduklarını söyleyen Mıstaçoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün işbirliğimizi yeşil kalkınma odağında ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektrikli mobilite ve düşük karbonlu sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ortak projeler geliştirebiliriz. CCPIT desteğiyle Türkiye-Çin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu merkezin teknoloji paylaşımı, ortak AR-GE ve yatırım işbirlikleri için kalıcı bir platform oluşturmasını amaçlıyoruz."

Mıstaçoğlu, 4. Türkiye-Çin İş Konferansı'nın 2027'nin ilk yarısında CCPIT ev sahipliğinde Pekin'de gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığına değinerek, "Bu işbirliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra karşılıklı güven ve dostluğu da ileriye taşımasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Forum kapsamında, açılış konuşmalarının ardından "Yeşil Enerji ve Düşük Karbonlu Sanayi Zincirleri: Türkiye ve Çin için Geleceğe Yönelik Bir Büyüme Merkezi Oluşturulması" ve "Orta Koridor ve Merkez Ekonomisi: Ticaret Dengesinin Geliştirilmesi ve Sanayide Dönüşümün Teşvik Edilmesi" panelleri gerçekleştirildi.

Forum, B2B görüşmelerinin ardından bugün sona erecek.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiTürkiye İş KonseyiGümrük BirliğiNail OlpakİhracatTürkiyeEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Polonya’yı kana bulayan saldırgan öldü Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü
Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi
35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek 17 yıldır ayrı yaşıyorlar 35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar
Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı Balık tutmaya giden balıkçılar buldu Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu
Ne altın ne dolar ne de borsa Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
14:01
İzmir Valiliği’nden yeni açıklama: Fabrikada ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir Valiliği’nden yeni açıklama: Fabrikada ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:24
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:53
Aziz Yıldırım’dan dev operasyon Dünya yıldızı İstanbul’da
Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:08:16. #7.13#
SON DAKİKA: DEİK Başkanı Olpak, Türkiye-Çin yeşil forumunda üretim üssü potansiyelini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android