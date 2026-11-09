DEİK Başkanı Olpak, Türkiye-Çin yeşil forumunda üretim üssü potansiyelini anlattı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Çin'in ekonomik potansiyeli ve kalkınma başarılarıyla öne çıktığını belirterek, "Çin, yeşil teknolojide lider. Türkiye de Avrupa'ya yakınlığı ve Gümrük Birliği ile bu teknolojilerin üretim ve ihracat üssü olabilecek ülke. Bu iki altyapıyı birbirini tamamlayan değerler olarak kullanmalıyız." dedi.

DEİK ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, Çin Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma Grubu Başkanı (CECEP) Liao Jiasheng, CCPIT Başkanı Ren Hongbin ve iki ülke iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, forumun açılışında yaptığı konuşmada, belirsizliğin arttığı bugünün dünyasında, rekabetin ve işbirliğinin zemininin de değiştiğini belirterek, "Türkiye ve Çin ekonomik potansiyeli ve kalkınma başarılarıyla öne çıkıyor. Çin, yeşil teknolojide lider. Türkiye de Avrupa'ya yakınlığı ve Gümrük Birliği ile bu teknolojilerin üretim ve ihracat üssü olabilecek ülke. Bu iki altyapıyı birbirini tamamlayan değerler olarak kullanmalıyız." diye konuştu.

Dünyada dış ticaret fazlası veren Çin ile Türkiye arasındaki ikili dış ticaretin daha dengeli hale gelmesinin de sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna dikkati çeken Olpak, "Çin'in Türkiye'de yüksek teknolojide yapacağı yatırımlar, HIT-30 ile sunulan ve İstanbul Finans Merkezi'ndeki firmalara sunulan cömert teşvikler bu dengeye katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Olpak, Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor'un da önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu girişimi desteklerken Türk tarafı olarak, koridorun geri dönüşünde konteynerlerin içinin doldurulmasında da rol almak istediğimizi ifade etmek istiyorum. DEİK olarak 41 yıldır tüm dünyaya yayılmış 153 iş konseyimizle, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Ticaret Bakanımızın koordinasyonunda çalışıyoruz. Türkiye-Çin İş Konseyimiz de 1992'den bu yana CCPIT ile birlikte çalışıyor."

Olpak, COP31 sürecinde de temiz enerjiden sürdürülebilir altyapı ve yapay zekaya kadar uzanan alanlarda Türk ve uluslararası iş dünyasını buluşturacaklarını aktardı.

"Türkiye-Çin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu da Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin potansiyelini somut projelere, karşılıklı yatırımlara ve uzun vadeli ortaklıklara dönüştürmenin temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda, şubatta İstanbul'da 3. Türkiye-Çin İş Konferansı'nı gerçekleştirdiklerini, haziranda ise farklı sektörlerden bir heyet ile Pekin'i ziyaret ederek önemli temaslarda bulunduklarını söyleyen Mıstaçoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün işbirliğimizi yeşil kalkınma odağında ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektrikli mobilite ve düşük karbonlu sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ortak projeler geliştirebiliriz. CCPIT desteğiyle Türkiye-Çin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu merkezin teknoloji paylaşımı, ortak AR-GE ve yatırım işbirlikleri için kalıcı bir platform oluşturmasını amaçlıyoruz."

Mıstaçoğlu, 4. Türkiye-Çin İş Konferansı'nın 2027'nin ilk yarısında CCPIT ev sahipliğinde Pekin'de gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığına değinerek, "Bu işbirliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra karşılıklı güven ve dostluğu da ileriye taşımasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Forum kapsamında, açılış konuşmalarının ardından "Yeşil Enerji ve Düşük Karbonlu Sanayi Zincirleri: Türkiye ve Çin için Geleceğe Yönelik Bir Büyüme Merkezi Oluşturulması" ve "Orta Koridor ve Merkez Ekonomisi: Ticaret Dengesinin Geliştirilmesi ve Sanayide Dönüşümün Teşvik Edilmesi" panelleri gerçekleştirildi.

Forum, B2B görüşmelerinin ardından bugün sona erecek.