Erdoğan\'ın Irak ziyaretiyle DEİK ve Irak Ticaret Odaları Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptıyla özel sektöre yön verilmesi bekleniyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Irak Ticaret Odaları Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptının iki ülkenin özel sektörüne yön vermesi bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı günübirlik ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelmişti.

Söz konusu ziyaret kapsamında iki ülke arasında başta "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı" olmak üzere; ticaret, turizm, eğitim, sağlık, güvenlik, bilim ve teknoloji, yatırım, gençlik ve spor gibi farklı alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, AA muhabirine söz konusu ziyaret ve imzalanan anlaşmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Acar, iki ülke arasında 26 işbirliği anlaşmasının imzalandığını anımsatarak, bunlarla yatırımların karşılıklı teşviki, güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verildiğini aktardı. Bunlar içerisinde "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı"nın öne çıktığını anlatan Acar, bu anlaşmaların iki ülke ilişkilerinde sağlam bir yol haritası teşkil ettiğini vurguladı.

"Kalkınma Yolu" iş dünyası için yatırım fırsatlarını beraberinde getiriyor

Acar, Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'ın Basra kentinde inşası devam eden Fav Limanı'nın yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki çift yönlü otoban ve demir yolu üzerinden Türkiye'ye bağlanmasının öngörüldüğünü de hatırlattı.

Limanın, 2025 yılında kısmen faaliyete geçmesinin, 2028'de de tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Acar, projenin iş dünyasına sağlayacağı avantajlar üzerinde durdu.

Kalkınma Yoluyla Körfez ülkeleri ile Asya'dan gelen malların Avrupa'ya taşınacağına işaret eden Acar, "Proje kapsamında öncelikle oldukça fazla ihale, dolayısıyla yatırım fırsatları yer alıyor. Irak ve Türkiye arasında su kaynaklarının yönetimi konusunda yapılan 10 yıllık anlaşma, her iki ülkenin tarım sektörüne önemli katkılar sağlayabilir. Su kaynaklarının daha verimli ve adil bir şekilde kullanılması, tarımın sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırabilir. İyi yönetilen su kaynaklarına erişim, tarımsal üretimi artırabilir ve dolayısıyla her iki ülkenin tarım sektörüne katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülke birbirine daha da yakınlaşacak"

Acar, bu denli geniş alanı kapsayan anlaşmaların, tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını söyledi.

Ziyarette ayrıca, DEİK ile Irak Ticaret Odaları Birliği arasında mutabakat zaptına imza atıldığını, bunun iki ülke özel sektörüne yön vereceğini dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Türkiye-Irak İş Konseyi olarak, en büyük hedeflerimizden biri ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak. Bu açıdan bakıldığında imzaladığımız anlaşma ile iki ülke özel sektörleri arasındaki ticari ve ekonomik bağları güçlendirmeyi ve ortaklıklar kurmayı, her iki tarafın iş insanlarını ve yatırımcılarını Türkiye'de ve Irak'ta yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Acar, ikili ticari ilişkilerin gelişmesi için iş forumu, yuvarlak masa toplantısı ve ikili iş görüşmeleri düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.