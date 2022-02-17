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Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika

Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

17.02.2022 15:52
Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, halkın temel ihtiyaç kalemlerinden biri olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu. Ekonomik anlamda her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdem, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'enflasyonla mücadele' kapsamında su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. İlçe halkımıza hayırlı olsun" dedi. - KIRIKKALE

Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

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Turgut Özdem, Kırıkkale, Delice, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Delice'de su tüketim KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika
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