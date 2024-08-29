Demir Yolu İşletmeciliği Sigorta Poliçesi Teminat Tutarları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Demir Yolu İşletmeciliği Sigorta Poliçesi Teminat Tutarları Belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, demir yolu işletmeciliği sigorta poliçesinin asgari teminat tutarları belirlendi. Kişi başı teminat tutarı 3 milyon lira, olay başı teminat tutarı ise 25 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, manevi tazminat talepleri için azami teminat tutarı da belirlendi.

29.08.2024 09:16
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Demir yolu işletmeciliği sigorta poliçesinin, kefalet senedi veya teminat mektubunun asgari teminat tutarı kişi başı 3 milyon, olay başı 25 milyon lira olarak belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigorta poliçesinin, kefalet senedi veya teminat mektubunun asgari teminat tutarı kişi başı 3 milyon lira, olay başı 25 milyon lira, toplamda ise 50 milyon lira oldu.

Manevi tazminat talepleri için azami teminat tutarı, sigorta poliçesi, kefalet senedi veya teminat mektubu limitinin yüzde 20'si olarak belirlendi.

Belirtilen teminatlar ile asgari teminat tutarlarındaki artış oranı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, ulusal demir yolu altyapı ağında faaliyet gösteren demir yolu tren işletmecilerine ait son 5 senede gerçekleşen kaza veya olayların hasar bedelleri dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenecek ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Demir Yolu İşletmeciliği Sigorta Poliçesi Teminat Tutarları Belirlendi - Son Dakika

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