Demirci Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Zeki Demir, göreve yeniden seçildi.
Belediye Kültür Sarayında yapılan olağan genel kurulun divan başkanlığını Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül yaparken 3 aday yarıştı.
247 oyun kullanıldığı seçimde mevcut başkan Zeki Demir 175, Aydın Çetin 43 ve Murat Tutal ise 21 oy aldı.
Yeniden seçilen Zeki Demir'in yönetim kurulunda ise Mustafa Güven Çiftçi, Seda Akbulut, Şevket Akın, Ömer Kireşçi, Hakan Karakaya ve Tahsin Acar yer aldı.
Kaynak: AA
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