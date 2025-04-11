Demirci'de Çaşır Otu Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Demirci'de Çaşır Otu Hasadı Başladı

Demirci\'de Çaşır Otu Hasadı Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğal olarak yetişen çaşır otunun hasadı başladı ve büyük ilgi görüyor.

11.04.2025 14:36
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Manisa'nın Demirci ilçesinin bin 200 rakımlı dağlarında doğada kendiliğinden yetişen çaşır otunun hasadına başlandı.

Nisan ayında bin 200 rakımlı zirvelerde bulunan ormanlarda yetişen çaşır otu yöre sakinleri tarafından toplanarak bağı 30 liradan satılıyor. Sindirim ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini bilinen çaşır otu yemeklerde de tercih ediliyor.

Turşusu da yapılan çaşır otunu toplamak için hiçbir ulaşım aracının çıkamadığı dağlara yürüyerek giden Hoşçalar Mahallesi'nden Nurullah Yanar da sabahın erken saatlerinde doğada kendiliğinden yetişen çaşır otlarını topluyor. Yanar, bin 200 rakımlı Gelin Uçtu Tepesi ve Başaalan mevkilerinden topladığı çaşır otlarını ilçeye getirerek sokak sokak dolaşıp satıyor. Demircili vatandaşlar çaşır otuna büyük rağbet göstererek satın alıyorlar.

Çiftçi Nurullah Yanar yaptığı açıklamada, "Çaşır otları nisan ayının 10'unda çıkmaya başlar, mayıs ayı sonuna kadar devam eder. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Hiçbir şekilde gübre, ilaç yok. Salatada, pilavda ve çeşitli yemeklerde kullanılır. Çoğu kimse de turşu yapmak için alıyor. Mide ve sindirim rahatsızlığı olanlar da bunu çiğ olarak tüketirse şifa oluyor. Toplaması oldukça zor oluyor. Ben her yıl nisan ve mayıs ayında zirvelerden topladığım çaşır otlarını satarak para kazanıyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Demirci'de Çaşır Otu Hasadı Başladı - Son Dakika

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