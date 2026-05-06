Demirci'de İkinci El Oto Pazarı Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirci'de İkinci El Oto Pazarı Kuruldu

06.05.2026 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci'de açılan ikinci el oto pazarı, bölge otomobil ticaretinin yeni merkezi oldu.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, ikinci el oto pazarı kuruldu. Açık pazar yeri alanında kurulan ve çevre ilçelerden yoğun ilgi gören pazar, bölge otomobil ticaretinin yeni adresi oldu.

Demirci'de araç alım-satım işlemlerini daha güvenli, şeffaf ve profesyonel bir zemine taşınması amacıyla ikinci el oto pazarı, kuruldu. İlçedeki ticari ve ekonomik hareketliliği artırmanın da hedeflendiği oto pazarında ilk gününden yoğunluk yaşandı. Demirci'nin yanı sıra Manisa'nın Selendi, Gördes, Köprübaşı ile Balıkesir'in Sındırgı ve Kütahya'nın Simav ilçelerinden de çok sayıda araç sahibi ve galeri esnafı oto pazarında bir araya geldi.

ZABITA VE EMNİYETTEN GÜVENLİK KALKANI

Güvenli ticaretin ön planda tutulduğu pazarda, Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sahiplerine marka, model, kilometre, takas ve vade bilgilerinin yer aldığı standart etiketler dağıtıldı. Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazar alanında sıkı denetimler yaparak, vatandaşları olası dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

'BÖLGE EKONOMİSİNE CANLILIK KAZANDIRIR'

Demirci Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Aksu, pazarın ilçedeki ekonomik sirkülasyona katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Gördes'ten aracıyla pazara gelen Cengiz Çakmak ise "Demirci birçok ilçenin tam ortasında ve ulaşımı kolay bir nokta. Pazarın devamlılığı bölge ekonomisine büyük canlılık kazandırır" dedi.

Haber - Kamera: İpek KALAY/ DEMİRCİ (Manisa), -

Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirci'de İkinci El Oto Pazarı Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:11:53. #7.13#
SON DAKİKA: Demirci'de İkinci El Oto Pazarı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.