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Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor - Son Dakika

Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor

21.09.2021 17:19
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor, System.String[]

Demirören Grubu, 1,5 milyar dolarlık kredi borcunun yapılandırması için bankalarla görüşmelere başladı. Yapılandırılmak istenen borçlar arasında Doğan Medya Grubu'nu satın alırken Ziraat Bankası'ndan kullanılan 700 milyon dolarlık kredi borcu da bulunuyor.

Demirören Grubu'nun, toplam 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yeniden yapılandırmak için bankalarla görüştüğü belirtildi. Bloomberg'in haberine göre, söz konusu tutar içerisinde Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi de yer alıyor. Ziraat Bankası yetkilileri konuya ilişkin bankanın bir açıklama yapmayacağını bildirirken, Demirören Grubu yetkililerine ise ulaşılamadı.

BORÇ 850 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Bloomberg'in haberinde, söz konusu kredi borcu içinde, Ziraat Bankası'ndan Doğan Medya Grubu'nu satın almak için çekilen yaklaşık 700 milyon dolarlık kredinin de bulunduğu, borcun birikmiş faizlerle birlikte 850 milyon dolara ulaştığı da belirtilirken, Ziraat Bankası desteğiyle Demirören Holding'in, Doğan Şirketler Grubu Holding'e 2018'de yaklaşık 1 milyar dolar ödediği hatırlatıldı.

"GÖRÜŞMELER BİRAZ ZORLU GEÇİYOR"

Reuters ise konuyla ilgili geçtiği haberde, yapılandırılacak tutarın 1,4 milyar dolar civarında olduğunu aktardı.

Reuters'ın konuya yakın bir kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, Demirören Grubu'nun Hürriyet grubunun Aydın Doğan'dan alınması için Ziraat Bankası'ndan kullanılan 700 milyon dolar tutarında kredi için Ziraat Bankası ile yapılandırma görüşmeleri sürerken, diğer bir yapılandırma görüşmesi de grubun başka bir satın alma faaliyeti için özel ve kamu bankalarından kullanılan kredi için devam ediyor.

Haberde bir bankacılık kaynağına dayandırılan bilgiye göre, grubun şu anda 1,3-1,4 milyar dolar aralığında olacak yapılandırma görüşmeleri sürüyor, ancak bu görüşmeler biraz zorlu geçiyor. Grubun gelir yaratma konusunda sıkıntıları olduğu yönündeki değerlendirmelerin yapılandırma görüşmelerini zora soktuğu belirtiliyor.

"GRUP ÖDEME DE ZORLANIYOR"

Haberde görüşlerine yer verilen bir başka bankacılık kaynağı da "Grup Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredide bugüne kadar, borç takas yöntemi ile çok düşük bir miktarda ödeme yaptı. Grup gelir yaratamadığı için ödemede de zorlanıyor. Ancak bir an önce yapılandırılması gerekiyor" diye konuştu.

Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor

Doğan Medya Grubu, Demirören Grubu, Ziraat Bankası, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor - Son Dakika
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