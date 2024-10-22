Demirözü Barajı ile Çiftçinin Verimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Demirözü Barajı ile Çiftçinin Verimi Artıyor

Demirözü Barajı ile Çiftçinin Verimi Artıyor

Demirözü Barajı, tarım arazilerine su ulaştırarak çiftçilerin gelirini ve ürün çeşitliliğini artırdı.

22.10.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün inşa ettiği 62 milyon metreküp depolama kapasiteli Demirözü Barajı sayesinde suya kavuşan arazilerdeki verim, çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yörede, DSİ tarafından Lori Çayı üzerinde inşa edilen Demirözü Barajı'nda 2015 yılında su tutulmaya başlandı.

Barajda biriken suyun modern sistemle arazilere aktarıldığı Demirözü Sulama Projesi, 6 Haziran 2020'de hayata geçirildi.

Proje sayesinde Demirözü ilçesi ve köylerin yanı sıra Gümüşhane'deki bazı tarım arazilerinin de bulunduğu yaklaşık 115 bin dekar arazi sulanabilir hale geldi.

Projeyle geçmişte çorak olan arazilerin de bulunduğu tarlalar suya kavuştu.

Geçmişte sadece hububat ile az miktarda şeker pancarı ekimi yapan, projeden yararlanan çiftçiler, geçen sürede suyla buluşan topraklarda gelir getirici ürünler yetiştirerek birim alandan daha yüksek gelir elde etme imkanı sağladı.

"Su gelince ürün çeşitliliği arttı"

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, toprakların suyla buluşmasıyla birlikte hem ekimi yapılan mevcut ürünlerden daha yüksek verim alındığın, hem de ilçede ürün yelpazesinin genişlediğini söyledi.

Sulama projesinin çiftçiye müthiş bir katkı sunduğunu dile getiren Gürer, "Gerçekten Demirözü'nün sulama barajından sonra kaderi değişti. Önceden 10 dönüm şeker pancarı ekmek lükstü, şimdi 100 dönümden aşağı eken neredeyse yok. Hem teknolojinin gelişmesi hem de barajın katkısı ikisi yan yana gelince çiftçimize müthiş derecede bir katkı sunmaya başladı." dedi.

Gürer, bölgede eskiden genellikle hububat ekimi yapıldığını, sulama projesinden sonra şeker pancarı, ayçiçeği gibi endüstriyel bitkilerin yanı sıra yem bitkisi ekim alanlarının oldukça genişlediğini vurguladı.

Sulamayla birlikte ürünlerin katma değerinin de arttığına işaret eden Gürer, şunları kaydetti:

"Barajla birlikte su problemi giderildiği için ürün zenginliği arttı. Önceden sezonda bir ürün ekilirken şimdi iki ürün almaya başladık. Bu da ciddi manada ilçenin kaderini değiştirdi. Sadece ilçemizin değil, toplamda 115 bin dönüm gibi sulanabilir alan oluştu. Dolaylı yoldan bu baraj sulamasından 20-30 bin insanımız faydalanabilir hale geldi. Tersine göç, sürdürülebilir bir yaşam ve tarım için müthiş bir katkı oluştu. Su hayattır, su gelince ürün çeşitliliği arttı. Şeker pancarı, ay çekirdeği, kuru fasulye gibi bitkiler için ister istemez belirli aralıklarla su lazım oluyordu. Baraj gelince ürün renklendi. Ayçiçeği bol miktarda ekiliyor."

Gürer, "Önceden boş kalmasın diye 'gel bizim tarlamızı ek' diyen vatandaş artık gidip kendi tarlasını ekebiliyor. Ürün çeşitliliği anlamında da iki çeşitten bir anda 10-15 çeşit ürüne çıktık. Dışarıdan da müthiş bir rağbet var buradaki tarlalara. Çok fazla patates üretilmeye başlandı. Yani ikilimin müsaade edebileceği bütün ürünler artık bu bölgede yetiştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Fatih Akbulut ise ilçede yoğunlukla şeker pancarı ekimi yapıldığını, proje sonrası ürün çeşitliliği ve verimin arttığını söyledi.

Üretici olarak bu durumundan memnun olduklarını ifade eden Akbulut, "Baraj gelmeden önce 10 dönüm ekim yapan çiftçimiz şimdi 100 dönümün üzerine çıktı. Bununla beraber hem arazi fiyatlarımız, hem tarla fiyatları bununla orantılı olarak arttı. Şeker pancarının yanı sıra silajlık mısır, ayçiçeği, patates gibi birçok ürün ekilmeye başlandı." diye konuştu

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Demirözü, Ekonomi, bayburt, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirözü Barajı ile Çiftçinin Verimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:26:35. #1.11#
SON DAKİKA: Demirözü Barajı ile Çiftçinin Verimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.