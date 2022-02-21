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Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Demircan'dan banka promosyonları için revize talebi - Son Dakika

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Demircan'dan banka promosyonları için revize talebi

21.02.2022 18:43
Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Demircan'dan banka promosyonları için revize talebi

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, banka promosyon anlaşmaları kamu görevlilerinin lehine sonuçlanana kadar örgütlü güçlerini kullanacaklarını belirterek, "Enflasyon oranlarında promosyon sözleşmeleri güncellenmelidir" dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, banka promosyon anlaşmaları kamu görevlilerinin lehine sonuçlanana kadar örgütlü güçlerini kullanacaklarını belirterek, "Enflasyon oranlarında promosyon sözleşmeleri güncellenmelidir" dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, bankalar ile idareler arasında yapılan anlaşmalar neticesinde kamu görevlilerine ödenen promosyon tutarlarının revize edilmesi gerektiğini söyledi. 2019-2020 yılları arasında gerçekleşen promosyon tutarları ile yakın zamanda imzalanan banka promosyon tutarları arasında oluşan farkın kendilerinin güncelleme talep etmesine sebep olduğunu belirten Demircan, "Bazı illerde banka promosyonlarının revize edilmiş olması da haklı talebimizi ortaya koymaktadır" dedi.

"Kaybeden taraf memur arkadaşlarımız olmamalı"

Demircan, 2007/21 sayılı genelge hükmünde "promosyon sözleşmeleri en az iki yıl, en çok beş yıllık sürelerle imza altına alınmalı" maddesinin olduğunu hatırlatarak, "Biz kurumlarımızdan promosyon sözleşme sürelerini kısa vadeli tutmamalarını istiyoruz. Memuru her ne ad altında olursa olsun temsil eden sendikaların da bu tip anlaşmalar öncesinde gerekirse ekonomistlerden görüş almaları gerektiğini düşünüyoruz, zira bu sözleşmeler nedeniyle kaybeden taraf memur arkadaşlarımız olmamalı" diye konuştu.

"Kamu görevlilerinin lehine sonuçlanana kadar örgütlü gücümüzü kullanacağız"

Birkaç ilde banka promosyonlarının revize edilmesini istediklerini ve kurumlar arasında yazışmaların devam ettiğini ifade eden Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak biz bu konudaki ciddiyetimizin daha net anlaşılması için bankalar tarafından üyelerimize ve kamu çalışanı arkadaşlarımıza sunmuş oldukları kredi kartı, kredili mevduat hesabı, otomatik ödeme talimatı gibi ürünleri iptal ettirme çağrısında bulunduk. ve birkaç saat gibi kısa zaman diliminde binlerce dilekçe topladık. Enflasyon oranlarında promosyon sözleşmeleri güncellenmelidir. Banka promosyonları başta üyelerimiz ve diğer kamu görevlisi arkadaşlarımızın lehine sonuçlanana kadar örgütlü gücümüzü kullanacağımızı muhatapları ile paylaşmak isteriz." - İZMİR

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Demircan'dan banka promosyonları için revize talebi
Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Demircan'dan banka promosyonları için revize talebi

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Enflasyon, Memur, Banka, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Demircan'dan banka promosyonları için revize talebi - Son Dakika Ekonomi


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