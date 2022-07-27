Başkan Demircan'dan banka promosyonlarına revizyon çağrısı - Son Dakika
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Başkan Demircan'dan banka promosyonlarına revizyon çağrısı

27.07.2022 10:53
Başkan Demircan'dan banka promosyonlarına revizyon çağrısı

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yaptığı açıklamada banka promosyonlarının revize edilmesi çağrısında bulundu.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yaptığı açıklamada banka promosyonlarının revize edilmesi çağrısında bulundu.

2 yıl önce 5 yıl süreli banka promosyon anlaşmaları yapan sendika ve idareler nedeniyle kamu görevlilerinin mağdur edildiğini savunan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, banka promosyonlarının revize edilmesi gerektiğini ifade etti. Demircan, "İlgili genelge en az 2 yıl, en çok 5 yıl hükmünde iken neden sendika ve yöneticiler 5 yılı seçiyor? İmza ettikleri sözleşmelerinin revizyonu çağrılarımıza neden sessiz kalıyorlar? Sendika ve yöneticiler kimin sendikası, kimin yöneticisi? Kendilerini banka idarecisi gibi gören idareler ve sendika temsilcilerine çağrımız, yaptıkları bu yanlıştan geri dönmeleri yönündedir. Kaldı ki bazı illerde sağlık müdürleri banka ile ek protokol yaparak sessiz sedasız ilk protokole ek maddelerin altına imza atmaktalar, yetkili sendika da bu duruma sessiz kalmakta" dedi.

"En az yüzde 40'ı buhar olacak"

Eskişehir'de yetkili sendika ve diğer muhatapları tarafından imzalanan sözleşmeyi hatırlatan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Basında 'Rekor promosyon anlaşması' olarak servis edilen sözleşmeyi ele aldığımızda; 8 ay sonrası için bir anlaşma yapıldığını görüyoruz. Neden 8 ay sonrası için bugün promosyon anlaşması imzalandı? Bugünün koşulları ile alım gücü ile 8 ay sonranın alım gücü bir mi? Bu acelenin nedeni nedir? ESOGÜ yöneticileri nasıl böyle bir protokole imza atıyor? Sözleşme imzalandığı gün dolar 16.89 TL iken bugün dolar 17.83 TL ve orana göre sağlık çalışanlarının zararı 97 dolar. Banka promosyonunu 8 ay önceden imza eden sözde sendika temsilcileri ile idareci arkadaşlar kur korumalı promosyon anlaşması yapsın. En azından 8 ay sonra bir kayıpları olmaz. Sağlık emekçisinin cebine girdiğinde imza edilen bu tutarın en az yüzde 40'ı buhar olacak."

Toplu ulaşım ücreti çağrısı

Demircan ayrıca, büyükşehir belediyelerine toplu taşımanın sağlık çalışanları için ücretsiz olmasını talep ettiklerini anımsatarak "Eğer ücretsiz olamıyorsa indirim sağlanabilir mi diye müracaatlarda bulunduk. Herkes topu birbirine attı. Korona virüs vaka sayıları hızla artıyor. 'Hakkınızı ödeyemedik, ulaşım 3 ay ücretsiz veya 5 ay ücretsiz' diye beyanların tek tek gelmeye başlaması yakındır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Sendika, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Demircan'dan banka promosyonlarına revizyon çağrısı - Son Dakika

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