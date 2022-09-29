DENEYAP Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı 1 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı 1 Ekim'de yapılacak

29.09.2022 16:51
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı 1 Ekim'de yapılacak

DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde eş zamanlı olarak 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde eş zamanlı olarak 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, DENEYAP öğrenci seçme sınavı süreci 4. faz kapsamında yapılacak uygulama sınavıyla devam ediyor.

İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar için ikinci aşama olan DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde eş zamanlı olarak 1 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek.

İstanbul dahil tüm illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14 bin 988'si ortaokul, 6 bin 785'i lise olmak üzere toplamda 21 bin 773 aday girecek. Sınav sonuçlarına göre 21 bin 773 adaydan 8 bin 223 öğrenci DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

DENEYAP Atölyelerinin öğrenci seçme sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Bu yılki teması "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen uygulama sınavında adaylar, kendilerine verilen sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe yük taşımasını sağlayacak. İki saatlik süre sonunda tamamlanan projeler belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunulacak. Öğrencilerin projeleri jüri üyeleri tarafından ayrıca kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirilecek. Lise seviyesindeki öğrenci adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

81 ilde 100 atölye hedefi başarıyla tamamlandı

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 1.faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3. faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 24 ilde olmak üzere toplamda 81 ilde 100 atölye kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin 81 ilinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeye devam eden DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme sınavına da toplamda 410 bin aday öğrenci başvuruda bulundu.

4. faz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 1, 2 ve 3. faz kapsamında atölyelerde aktif eğitim alan 12 bin öğrenci sayısı, 20 bine çıkacak. Tüm Türkiye'de açılan atölyeler ile 20 bin öğrencinin eş zamanlı eğitim almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 15 bin 280 öğrenci DENEYAP Türkiye projesi bünyesinde, 1.940 öğrenci DENEYAP eğitim programlarını uygulayan Bilim Türkiye projesi bünyesinde, 2 bin 10 öğrenci ise T3 Vakfı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde eğitim almış olacak.

YORUMLAR
500
ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı Bakan Ersoy, Türkiye Otelciler Birliğinin aylık toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Ersoy, Türkiye Otelciler Birliğinin aylık toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DENEYAP Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı 1 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:30 Darp edilen Soner Çam, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı yolsuzlukla suçladı: Parti için toplanan paraları kendi hesabına geçirdi
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 22:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: DENEYAP Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı 1 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement