DENİB Akademi'den ticari istihbarat eğitimi

DENİB Akademi, Küresel Pazarlarda Ticari İstihbarat Eğitimi'ni 11 Ağustos 2022 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

DENİB Akademi eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Denizli ihracatçılar Birliği'nde düzenlenen eğitim programı Nevsal Zülküf Alhas tarafından sunuldu. Programda; ihracatta müşteri bulma yöntemleri, ticari istihbarat, rakip analizi, firma, ürün ve GTİP kodları üzerinden ithalat yapmış firmalara erişim, türev arama yöntemleri ile ticari istihbaratta başarının sırları, benzer ve tamamlayıcı ürünler üzerinden potansiyel alıcılara erişim, girdi-çıktı analizi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu ve katılımcıların talebi doğrultusunda canlı örnek çözümleri yapıldı. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi Eğitimlerine, 18 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek olan "İkna Becerilerini Geliştirme ile Müzakere Yönetimi Eğitimi" ile devam edecek. - DENİZLİ