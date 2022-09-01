Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: Palamuda niyet, istavrite kısmet - Son Dakika
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Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: Palamuda niyet, istavrite kısmet

01.09.2022 14:48
Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: Palamuda niyet, istavrite kısmet

Deniz av sezonunun açılmasıyla palamut bolluğu yaşamayı ümit eden balıkçının yüzünü kilosu 20 liradan satılan istavrit güldürdü.

Deniz av sezonunun açılmasıyla palamut bolluğu yaşamayı ümit eden balıkçının yüzünü kilosu 20 liradan satılan istavrit güldürdü.

Balıkçılar 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 'Vira Bismillah' diyerek deniz av sezonunu açtı. Bolca palamut avlamayı hedefleyen balıkçıların yüzünü ise istavrit güldürdü. İstavrit, kilosu 20 TL ile ilk günün en ucuz balığı olurken az da olsa ağa takılan barbun, mezgit ve palamut gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı.

"İlk gün en çok istavrit tutuldu, kilosu 20 TL"

İlk gün tezgahlarda en çok istavritin bulunduğuna dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Yeni av sezonu herkese hayırlı olsun. İnşallah tutan, satan ve yiyen için de iyi bir sezon geçecek. İlk gün her zaman az balık oluyor. Vatandaşın beklentisi palamuttu. Bugün az palamut var ama diğer günler daha fazla olacağını biliyoruz. İlk gün en çok istavrit tutuldu. Kilosunu 20 liradan satıyoruz. Barbun kilo 40, mezgit kilo 40, çingene palamudunun tanesi de 5 liradan satılıyor. Palamut gün geçtikçe büyüyecek. Kaptanlar bu sene palamudun bol olacağını söylüyor. İlk gün denize geç çıkıldığı için bugün yeterli palamut avlanamadı. İlerleyen günlerde palamudun yüz güldüreceğini düşünüyoruz" dedi.

Vatandaşlar yeni sezondan umutlu

Yeni sezonda bol balık çıkacağını ümit eden vatandaşlar ise şunları söyledi:

"Allah daha çok balık versin. Bu sene çok balık olacağını ümit ediyoruz. Geçen seneler daha hareketli oluyordu. Bu sene biraz sessiz gördük. İnşallah güzel bir sezon geçer. Balık fiyatları mevsimine göre uygun. Havalar soğuyunca daha güzel balıklar çıkacağını umuyoruz." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: Palamuda niyet, istavrite kısmet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: Palamuda niyet, istavrite kısmet - Son Dakika
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