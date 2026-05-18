Deniz Denetimleri: 15 Av Aracına El Konuldu, 484 Bin TL Ceza
Deniz Denetimleri: 15 Av Aracına El Konuldu, 484 Bin TL Ceza

18.05.2026 13:10
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 15 Nisan-15 Mayıs döneminde gerçekleştirilen 681 denetimde 15 av aracına el konulduğunu ve 484 bin 389 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, su ürünleri denetimlerine ilişkin bilgi verildi.

Başta çaça avcılığı olmak üzere 15 Nisan-15 Mayıs döneminde Samsun, Sinop ve Ordu il tarım ve orman müdürlükleri kontrol ekipleriyle hem denizde hem de karada 681 denetim gerçekleştirildiğine işaret edilen paylaşımda, "Denetimlerde 15 av aracına el konulurken 13 idari yaptırımla toplam 484 bin 389 lira ceza uygulandı. Su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:51:01.
