Deniz Okan Savaş, 2026-2027 dönemi WCO-UPU İrtibat Komitesi Gümrük Eş Başkanı seçildi - Son Dakika
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Deniz Okan Savaş, 2026-2027 dönemi WCO-UPU İrtibat Komitesi Gümrük Eş Başkanı seçildi

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Ticaret Bakanlığı daire başkanı Deniz Okan Savaş, 2026-2027 döneminde WCO-UPU İrtibat Komitesi Gümrük Eş Başkanı olarak görev yapacak. Savaş, sınır ötesi e-ticaret ve hızlı kargo süreçlerinde WCO ile UPU arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacak.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler ve E-Ticaret Gümrük İşlemleri Daire Başkanı Deniz Okan Savaş, 2026-2027 döneminde Dünya Gümrük Örgütü (WCO)-Evrensel Posta Birliği (UPU) İrtibat Komitesi Gümrük Eş Başkanı olarak görev yapacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, WCO ile UPU arasında küresel posta ve hızlı kargo taşımacılığı, sınır ötesi e-ticaret süreçlerinin kolaylaştırılması, emniyet, güvenlik ve veri entegrasyonu alanlarında işbirliğini yönlendiren WCO-UPU İrtibat Komitesinin 2026-2027 dönemi Gümrük Eş Başkanlığı görevine, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler ve E-Ticaret Gümrük İşlemleri Daire Başkanı Deniz Okan Savaş'ın seçildiği ifade edildi.

Savaş'ın, sınır ötesi e-ticaret, küresel posta ve hızlı kargo taşımacılığı, elektronik veri değişimi, gümrük ve posta süreçlerinin entegrasyonu ile emniyet ve güvenlik alanlarında WCO ve UPU arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev alacağı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"WCO-UPU İrtibat Komitesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, sınır ötesi e-ticaret lojistiğinin kolaylaştırılması, elektronik veri değişimi standartlarının geliştirilmesi ve gümrük ile posta idareleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik uluslararası politika ve uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin söz konusu uluslararası platformda Gümrük Eş Başkanlığı görevine seçilmesi, ülkenin küresel gümrük ve e-ticaret politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalardaki etkin rolünü ve uluslararası alandaki güçlü temsilini bir kez daha ortaya koyuyor."

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının, ülkenin sınır ötesi e-ticaret ve gümrük uygulamalarındaki kapasitesinin geliştirilmesi, uluslararası standartların oluşturulmasına katkı sağlanması ve gümrük süreçlerinin dijital dönüşümünün desteklenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler ve E-Ticaret Gümrük İşlemleri Daire Başkanı Deniz Okan Savaş'ı uluslararası vazifesi dolayısıyla tebrik eder, 2026-2027 görev döneminde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Deniz Okan Savaş, 2026-2027 dönemi WCO-UPU İrtibat Komitesi Gümrük Eş Başkanı seçildi - Son Dakika
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