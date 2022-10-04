Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi sandığa gitti

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, meclis üyelerinin seçimi için sandık başına gitti.

Şubede düzenlenen oy verme işlemi saat 09.00'da başladı.

Odanın 650 üyesi, yeni dönemde görev alacak 20 meclis üyesini belirleyecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Odanın yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile meclis başkanı, 10 Ekim'de yapılacak seçimle belirlenecek.

-"Projelerimiz çok"

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yönetim kurulu başkanlığı için yeniden aday olduğunu hatırlatarak, "Üçüncü dönemimize başlıyoruz. Bizim için gurur verici bir şey." dedi.

Üyelere destekleri için teşekkür eden Öztürk, "Yapacağımız daha çok şey var. Onların her birini, birer birer yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Projelerimiz çok. Ümit ediyorum Türkiye denizciliği, İzmir denizciliği kazanacak." ifadelerini kullandı.