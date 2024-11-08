DenizBank'tan 340 Milyon Dolarlık Murabaha Kredisi - Son Dakika
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Ekonomi

DenizBank'tan 340 Milyon Dolarlık Murabaha Kredisi

DenizBank\'tan 340 Milyon Dolarlık Murabaha Kredisi

DenizBank, murabaha sendikasyon kredisini yüzde 165 talep toplayarak 340 milyon dolara yükseltti.

08.11.2024 11:51
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DenizBank, murabaha sendikasyon kredisini yüzde 165 talep toplayarak 340 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emirates NBD'nin aracı banka olduğu işlem, Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde gerçekleşti. Yeni bankaların katılımıyla yüzde 165 oranında talep toplayan işlemin toplam maliyeti dolar ve avro cinsinden sırasıyla 1 yıl vadede Sofr + yüzdem 1,75 ve Euribor + yüzde 1,50, 2 yıl vadede Sofr + yüzde 2,25 ve Euribor + yüzde 2,00 olarak gerçekleşti.

9 ülkeden finansal kurumun iştirak ettiği, 2 yıl vadeli işlemle birlikte DenizBank'ın son 2 yılda ülke ekonomisine sağladığı kaynak miktarı 4 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, DenizBank olarak, uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynaklarla ekonomiye katkılarını güçlü şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Böcüğüz, "2023 yılında hayata geçirdiğimiz, Türkiye'de konvansiyonel bir ticari bankanın ilk kez gerçekleştirdiği İslami sendikasyonumuz, yakın dönemde uluslararası sermaye ve finans piyasalarının en saygın organizasyonlarından Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye'de iki kategoride ödül almıştı. Şimdi sendikasyonumuzu Körfez ülkeleri, Avrupa ve Asya'dan finansal kurumların katılımı ile yeniledik. Kredinin İslami Özel Sektör Kalkınma Kurumu (ICD) tarafından sağlanan kısmı ile KOBİ'lerimizin kalkınma etkisi olan projelerinin finansmanına aracılık edeceğiz. Bankamızın fon kaynaklarına çeşitlilik kazandıran işlem, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Denizbank, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizBank'tan 340 Milyon Dolarlık Murabaha Kredisi - Son Dakika

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