Denizden az çıkınca hamsinin fiyatı yükseldi - Son Dakika
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Denizden az çıkınca hamsinin fiyatı yükseldi

23.02.2022 23:07

Denizden az çıkınca hamsinin fiyatı yükseldi Trabzon'da denizden az çıkan hamsinin fiyatı yükseldi.

Denizden az çıkınca hamsinin fiyatı yükseldi

TRABZON - Trabzon'da denizden az çıkan hamsinin fiyatı yükseldi.

Trabzon'da denize açılan teknelerin beklentilerin altında balıkla dönmesi üzerine tezgahlarda balık fiyatlarında artış yaşandı. Moloz mevkiinde mezgit, istavrit, kültür balıkları ve az sayıda hamsi balıkçı tezgahlarını süslerken, balıkçılar sezonun 15 Nisan'da sona ereceğini ancak istenilen miktarda balık gelmeyişinden dolayı sezonun kendileri için şimdiden bittiğini belirtti. Tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıklarının yer aldığını dile getiren balıkçı esnafı, hamsinin kilosunun 70 TL'ye kadar çıktığını söyledi.

Esnaf Süleyman Çakır, "İstavrit 30 TL, mezgit 35-40 TL, çupra 75 TL, levrek 90 TL, somon 50 TL, hamsi 70 TL. Hamsi çok az çıktığı için pahalı aldık, kilosunu 70 TL'ye satıyoruz" dedi. Ahmet Çoğalmış ise, "Gelen hamsi Trabzon açıklarında avlandı. Bundan sonrası için sezon tamam bitti diyebiliriz. Hamsi bitti diyebiliriz, istavrit belki 15-20 gün daha devam edebilir" diye konuştu.

Balıkçı esnafından Mehmet Ziya Kavzoğlu da, "Şu an fazla balık yok, bizim için sezon bitti sayılır. Mart ayında belki bir hareketlilik olabilir. Bundan sonra da hamsi pek olmaz" ifadelerini kullandı.

(BK-OK-CC-E)

Denizden az çıkınca hamsinin fiyatı yükseldi
Denizden az çıkınca hamsinin fiyatı yükseldi
Denizden az çıkınca hamsinin fiyatı yükseldi

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Türk Lirası, Trabzon, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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