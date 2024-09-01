Denizlerde av yasağı sona erdi, palamut fiyatları düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizlerde av yasağı sona erdi, palamut fiyatları düştü

Denizlerde av yasağı sona erdi, palamut fiyatları düştü

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı ve balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşandı. Trabzon'daki balık tezgahlarında dün 150-200 TL'ye satılan palamut, yeni sezonun ilk gününde 75 TL'ye kadar düştü. Balıkçılar, sezonun bollukla başladığını ve umutlu olduklarını belirtti.

01.09.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balıkçıların "Vira Bismillah" diyerek denize açılmasıyla balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşandı. Trabzon'daki balık tezgahlarında dün 150-200 TL'ye satılan palamut yeni sezonun ilk gününde 75 TL'ye kadar düştü.

Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi. 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denizle buluşturan balıkçılar bol miktarda avlanan palamut ile yüzleri güldürdü. Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık tezgahlarında dün 200 TL'ye satılan palamut yeni sezonun ilk gününde gerileyerek 75 TL'ye kadar düştü. 3 tanesi ise 200 TL'den satılan palamuta vatandaşlar da ilgi gösterirken, istavritin kilosu 75-100 TL, mezgitin kilosu da 100-150 TL arasında satışa sunuldu.

Balıkçı esnafından Mehmetcan Örseloğlu, sezonun bollukla başladığını belirterek, "İnşallah böyle de devam eder. Hem vatandaş bol balık tüketir hem de biz satıcılar olarak bol balık satarız. Mutlu bir sezon geçirmiş olarak hep beraber iyi geçeceğine inanıyorum. Hamsi için şuanda bir şey denilmez. İlk açılış palamut olduğu için göstergeler palamutu gösteriyor. İnşallah bu sene hem palamut, hem hamsi olacak. Palamut ne kadar böyle gideceğini kestirmek mümkün değil. Denizin şartlarına bağlı. Dün palamut 200-250 liraydı. Bugün 75-100 lira bandına kadar düştü. İnşallah birkaç gün sonra daha da bol olur fiyatlar aşağıya düşer. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene bollukla başladı inşallah böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Bu sene bolluk ve bereket senesi diyoruz" dedi.

Balıkçı Gökmen Aydın ise, palamut tezgahlarda bol bir şekilde yerini aldığını dile getirerek, "Sezon başladı. Palamut tezgahlarda bolca yerini aldı. Bu sene hamsi az olur palamut bol olur. İnşallah bundan sonra vatandaş ucuz balık yer. Fiyatlar 75-100 lira arasında değişiyor. 3 tanesi 200 liradan satıyoruz. Et ve tavuktan ucuz balık. Şuandan fena gözükmüyor. Hamsiye biraz daha var. Palamut biter sonra hamsi başlar. Bu sene inşallah vatandaş hamsi de yer" şeklinde konuştu.

Palamutun ağlara vurmasıyla fiyatının da düştüğünü vurgulayan balıkçı Mehmet Örseloğlu da, "Gece 12'den itibaren vira bismillah dedik. Şuan görünürde güzel gidiyor. Palamut ilk günden biraz bol gelmeye başladı. Gelir gelmez fiyatlarda düştü. Dün 150 TL'ye sattığımız palamutu bugün 75-100 TL arasında satıyoruz. İnşallah böyle güzel devam eder. Palamutun bol olduğu yerde hamsi az olur" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi, trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizlerde av yasağı sona erdi, palamut fiyatları düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlerde av yasağı sona erdi, palamut fiyatları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement