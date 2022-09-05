Tezgâhlar yavaş yavaş şenlenmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tezgâhlar yavaş yavaş şenlenmeye başladı

05.09.2022 11:21

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde genellikle istavrit ve palamut avlıyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde genellikle istavrit ve palamut avlıyor.

Trabzon Balık Hali'nde sezonun ilk gününde pek görülmeyen palamut bugün itibariyle tezgahlarda bol miktarda yerini alırken tanesi büyüklüklerine göre 15-25 TL arasında satılıyor.

Balıkçılar bu sezon balığın bol olacağı yönünde tahminde bulunurken yeni sezonla birlikte fiyatlarında yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başladığını belirttiler.

İstavritin kilosu sezon öncesinde kilosu 100 TL iken şimdilerde fiyatı 40-50 TL'ye kadar gerilediği gözlenirken balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, ilerleyen günlerde balığın bol olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Palamudun yavaş yavaş tezgahları şenlendirmeye başladığını ifade eden Örseloğlu, "Palamut yavaş yavaş çıkmaya tezgahları şenlendirmeye başladı. Temennimiz inşallah ilerleyen günlerde daha da bol olacak, umudumuz bu yönde. Bu sezon hem vatandaşlar açısından hem de bizim açımızdan hayırlı bir sezon olacak. Bugün sezonun 5 günü istavrit bol, palamut kendini göstermeye başladı dolayısıyla bu sezon balıktan yana umudumuz biraz yüksek. Vatandaşın beklemiş olduğu özlem duyduğu bu sene, o sene diyeceğiz inşallah. Fiyatlar palamut 15-25 TL arası, istavrit 40-50 TL, şu anki fiyatlar normal. Fiyatlar 5 gün önce istavrit 100 TL, palamut tanesi 30-40 TL iken şu an gerilemeye başladı inşallah balık bol geldikçe fiyatlar çok daha aşağılara inecek " diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise ilerleyen günlerde palamudun irileşeceğini belirterek, "Şu an çingene palamudu çıkıyor ilerleyen günlerde inşallah büyük palamutlar gelecek. Palamutlar 15-20 TL, istavrit 50 TL, mezgit 50-60 TL. Balık çok geldikçe fiyatlar düşmeye başlar. Bu yıl iyi bir sezon yasacağız diye umut ediyoruz" dedi. - TRABZON

YORUMLAR
500
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi Güney Kore 2044'te Dünyanın En Yaşlı Ülkesi Olacak Güney Kore 2044'te Dünyanın En Yaşlı Ülkesi Olacak Tarsus'ta Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisi gerçekleştirildi Tarsus'ta Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisi gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Trabzon, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgâhlar yavaş yavaş şenlenmeye başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:30:57. #1.13#
SON DAKİKA: Tezgâhlar yavaş yavaş şenlenmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement