Balıkçı tezgahları şenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçı tezgahları şenlendi

01.09.2022 15:48
Balıkçı tezgahları şenlendi

Denizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından balıkçı tezgahları yeni balık türleriyle az da olsa şenlendi.

Denizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından balıkçı tezgahları yeni balık türleriyle az da olsa şenlendi.

1 Eylül tarihi itibariyle denizlerdeki balık av yasağı kalktı. Bu tarihten itibaren uzunlukları 5 ve 8 metre arasında değişen balıkçı tekneleri denizlerde avlanmaya başlarken, balıkçı tezgahları da buna bağlı olarak balık çeşitleri ile şenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar, havaların soğuması ile birlikte tezgahların daha çok balıkla dolacağından umutlu olduklarını belirttiler.

İlk günden istavrit balığı en çok avlanan balık olurken palamut balığı ise ilk gündeki avda neredeyse hiç çıkmadı. - ORDU

YORUMLAR
500
Ekonomist Murat Kubilay: 'Elektrik ve Doğal Gaz Zamları Son Olmayacak, Çok Daha Yüksek Zamları Görebiliriz' Ekonomist Murat Kubilay: 'Elektrik ve Doğal Gaz Zamları Son Olmayacak, Çok Daha Yüksek Zamları Görebiliriz' Niğde Anadolu FK yeni sezona hazır Niğde Anadolu FK yeni sezona hazır
Kaynak: İHA

Eylül, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçı tezgahları şenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkçı tezgahları şenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement