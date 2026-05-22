Denizli ABİGEM'den Gıda Sektöründe İhracat Destek Programı

22.05.2026 16:58
Denizli ABİGEM, Doğu Karadeniz gıda sektörünün ihracatını güçlendiren programı başarıyla tamamladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) bünyesinde faaliyet gösteren Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (DKİB) koordinasyonunda yürütülen Gıda Sektörü İhracat Yol Haritası ve Kapasite Güçlendirme Programı'nı başarıyla tamamladı.

Ticaret Bakanlığı destekli programda 8 gıda işletmesine verilen stratejik danışmanlık hizmetiyle, bölge ürünlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli ABİGEM, il sınırlarını aşarak Tekirdağ, Bursa ve İzmir'den sonra Trabzon'da yürütülen UR-GE projelerine sundukları katkıyla ülke ekonomisine değer katıyor. Hizmetlerimizle, Denizli'mizin girişimci ruhunu ve profesyonel yönetim anlayışını, Anadolu'nun her köşesine yayıyoruz" diyerek ekibini tebrik etti.

DTO bünyesindeki Denizli ABİGEM aracılığıyla danışmanlık hizmeti sağlanan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) koordinasyonunda yürütülen Doğu Karadeniz Bölgesi Gıda Sektörü UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen Gıda Sektörü İhracat Yol Haritası ve Kapasite Güçlendirme Programı başarıyla tamamlandı. 40 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahip Denizli ABİGEM Eğitmeni Dış Ticaret Uzmanı Hakan Akın tarafından verilen danışmanlık hizmeti, bölgeye özgü ürünlerin küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

DTO'dan ihracatta stratejik danışmanlık hamlesi

8 gıda işletmesinin dahil olduğu program, firmaların mevcut üretim altyapılarını veri odaklı bir disiplinle birleştirerek ihracat süreçlerini sistematik bir yapıya kavuşturdu. Danışmanlık sürecinde; firmaların dijital altyapılarının modernizasyonu, marka konumlandırma stratejilerinin güçlendirilmesi, uluslararası iş ağlarına entegrasyonları ile ihracata yönelik hukuki süreçlerinin yapılandırılması gibi kritik alanlarda kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Saha deneyiminin de doğrudan aktarıldığı bu süreçte, her firma için özel mevcut durum analizleri yapıldı ve program sonrası yol haritalarını belirleyen stratejik sonuç raporları hazırlandı. Stratejik yönlendirmeler sonucunda da katılımcı firmalar hedef müşteriye doğrudan ulaşma, profesyonel dış ticaret yönetimi ve kurumsal bir yapıya dönüşme konularında önemli kazanımlar elde etti.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin kalkınma hedeflerine hizmet ediyoruz"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan; Denizli ABİGEM'in sunduğu hizmetlerle Tekirdağ, Bursa ve İzmir'in ardından Trabzon'da da ülke ekonomisine değer kattıklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak, sadece şehrimize değil, ülkemizin kalkınma hedeflerine de hizmet ediyoruz... İştiraklerimizden biri olan ABİGEM'imizdeki uzmanımız, Doğu Karadeniz'in gıda sektörüne rehberlik etti. Dijital altyapıdan marka konumlandırmaya kadar her alanda firmaların ihracat süreçlerine yönelik stratejik değerlendirme ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştirildi." dedi.

Erdoğan, bu çalışmaların bölgedeki gıda firmalarının ihracat altyapılarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, farklı bölgelerde yürütülen UR-GE projelerinde firmaların kurumsal gelişim süreçlerine destek sunmaya devam ettiklerini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

