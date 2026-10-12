Denizli Buldan'da Sultaniye üzümü alıcı bulamayınca üreticiler kurutmaya yöneldi - Son Dakika
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Denizli Buldan'da Sultaniye üzümü alıcı bulamayınca üreticiler kurutmaya yöneldi

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Denizli Buldan\'da Sultaniye üzümü alıcı bulamayınca üreticiler kurutmaya yöneldi
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Denizli Buldan'da Sultaniye çekirdeksiz üzümler, yaş üzümün bu sezon alıcı bulamaması üzerine kurutulmaya başlandı. Üreticiler boş alanlar ve buğday, arpa tarlalarını kullanırken kurutma arttı; kuru üzümler TARİŞ, TMO ve tüccarlara satılacak.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Sultaniye çekirdeksiz üzümler, yaş üzümün bu sezon alıcı bulamaması nedeniyle kurutulmaya başlandı. Üreticiler, bağlardaki boş alanların yanı sıra hasadı tamamlanan buğday ve arpa tarlalarını da üzüm kurutmak için kullanırken, kurutma işlemlerinin önceki yıllara göre önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Denizli'nin Buldan ilçesi merkez ve mahallelerinde Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadının ardından kurutma mesaisi başladı. Asmalardan kesilen üzümler, kurutulmak üzere bağlardaki boş alanlara ve bir süre önce buğday ile arpa hasadı yapılan tarlalara serildi. Yaş üzümlerin bu sezon alıcı bulamaması üzerine üreticiler, çeşitli işlemlerden geçirdikleri üzümleri kurutarak değerlendirme yoluna gitti. Üreticiler, bağlarında uygun olan alanların yanı sıra tahıl hasadı tamamlanan tarlaları da üzüm kurutmak için kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllara oranla önemli ölçüde artış gösteren Sultaniye çekirdeksiz üzüm kurutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından elde edilen kuru üzümlerin TARİŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve tüccarlara satılması planlanıyor.

Kaynak: İHA
Toprak Mahsulleri OfisiDenizliEkonomiBuldanTarişSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Buldan'da Sultaniye üzümü alıcı bulamayınca üreticiler kurutmaya yöneldi - Son Dakika
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