Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı\'na katıldı

Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak Denizlili sanayicileri yalnız bırakmadı. Türkiye'nin en büyük doğal taş fuarına katılan Denizlili 59 firmayı ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu "Katma değer oluşturacak ürünlerle markalaşan bir Denizli istiyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İzmir'de doğal taş sektörünü bir araya getiren 29. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak Denizlili sanayicileri yalnız bırakmadı. Başkan Çavuşoğlu, fuar öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Daha sonra Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılan Denizlili 59 firmayı tek tek ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, fuarın başarılı geçmesini diledi.

Başkan Çavuşoğlu burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fuarın çok değerli ve özel olduğunu belirterek, Denizlili firmalara destek olmak için yanlarında olduklarını kaydetti. Katma değer oluşturacak bir sistemin mihenk taşı olması için gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'nin, Türkiye'de katma değer oluşturacak ürünler açısında kendini geliştirmesi gerekiyor. Klasik usullerle devam edecek olursak dünyanın gerisinde kalmaya başlıyoruz. Katma değer oluşturacak ürünlerle markalaşan bir Denizli istiyoruz" dedi.

"Denizli'nin talihini değiştireceğiz"

Denizli'nin marka olması için her şeyi yapacaklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Bunun için bir sürece ihtiyacımız var. Tarımda, turizmde, hayvancılıkta hiç bitmeyecek bu sektörlerden başlayarak teknolojiye de ayak uydurup Denizli'nin talihini değiştireceğiz. Denizli'de fuarcılığın gelişmesi, kendi sektörlerinde ayakları yere basan dünyaya vizyoner olabilecek fuar çalışmalarımız da olacak" dedi.

Öte yandan Başkan Çavuşoğlu, İzmir temasları kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. - DENİZLİ