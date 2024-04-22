Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Üretimde Kırmızı Çizgisini Açıkladı

Ekonomi

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretimde kırmızı çizgisini açıklayarak, "Tarım arazilerinin yok olmaması şartıyla kim nerede, ne üretmek istiyorsa yanında duracağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. DENİB Başkanı Memişoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, güzel misafirperverliği için Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi. Denizli'nin Türkiye'nin ihracat sıralamasında dokuzuncu sırada bulunduğunu belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, 185 ülkeye 3 bin ayrı kalemde ihracat yaptıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ise, üreten ve cari fazla veren Denizli'de her zaman üretenlerin yanında olacaklarını ifade etti.

"Ranta değil, üretime dayalı bir ekonomi istiyoruz

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üretmek isteyen herkese ellerinden gelen desteği vereceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Tarım arazilerinin yok olmaması şartıyla kim nerede, ne üretmek istiyorsa yanında duracağız. Yeter ki üretin. Ranta değil, üretime dayalı bir ekonomi için kim varsa, biz onlarla beraber yol yürürüz. Üretimde bir tek kırmızı çizgimiz var, tarım arazilerinin yok olmaması. Bu anlamda ne zaman bir desteğe ihtiyaç olursa elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz" dedi. - DENİZLİ