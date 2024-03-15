Denizli Büyükşehir Belediyesi Baklan'da doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Baklan'da doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Baklan\'da doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı. Tesis, çevreci ve enerji tüketimi olmayan bir yapıya sahip olacak.

15.03.2024 15:42  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde atık suların doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı. Doğayla uyumlu olarak inşa edildiği için elektrik tüketiminin bulunmadığı tesis 3.400 metrekare alana kurulacak. Enerji tüketimi olmadığı için en çevreci arıtma tesisleri arasında yer alan doğal atık su arıtma tesisi, tek kademeli olarak 687 kişi kapasiteli inşa edilirken, günlük ortalama 60.46 metreküp suyu arıtacak. Doğal atık su arıtma tesis ile tesise ekilen azot ve fosfor giderici ve topoğrafyaya uygun bitkiler sayesinde atık suların yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılması amaçlanıyor.

"19 ilçe, 616 mahallede geleceğe eserler bırakmaya devam ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ayrım göstermeden çevre dostu yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Doğa ve çevre konusundaki hassasiyetlerinin her zaman en üst seviyede olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Denizli'mizin dört bir tarafında, vatandaşımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz gayret ediyoruz. 19 ilçemiz, 616 mahallemizde geleceğe eserler bırakmaya devam ediyoruz. İnşallah el ele kol kola çalışan ve üreten bu güzel şehrimizi daha ileriye, daha güzele götüreceğiz. Tesisimiz şimdiden hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Çevre, Belediye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi Baklan'da doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sulama projelerinin önemini vurguladı
    16:20 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sulama projelerinin önemini vurguladı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.

  • HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı: İnsan Onuruna Yaraşır Bir Ücret İstiyoruz
    16:14 HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı: İnsan Onuruna Yaraşır Bir Ücret İstiyoruz

    HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında bilgiler vererek, 'Seçim fırsatçılığı yapmıyoruz, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz' dedi.

  • Osmaneli ilçesindeki fırınlar denetlendi
    16:11 Osmaneli ilçesindeki fırınlar denetlendi

    Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki pide, ekmek ve unlu mamul üretim yapan iş yerleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkın sağlığının önemine vurgu yaparak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

  • Çorum'da Şap Hastalığı Kontrol Altına Alındı, Hayvan Pazarları Açılıyor
    16:10 Çorum'da Şap Hastalığı Kontrol Altına Alındı, Hayvan Pazarları Açılıyor

    Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 18 Mart 2024 tarihinden itibaren açılacağını duyurdu. Göktekin, üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini ve hayvan nakillerinde belirli kurallara uymaları gerektiğini de belirtti.

  • Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Sürdürüyor
    16:08 Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Sürdürüyor

    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri gerçekleştiriyor. İş yerlerinde unlu mamuller, tatlılar, et ve et ürünleri üretim ve satışı denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi ve denetimler devam edecek.

  • Alman İş İnsanları Çin'deki İnovasyon Sisteminden Yararlanmayı Umut Ediyor
    15:57 Alman İş İnsanları Çin'deki İnovasyon Sisteminden Yararlanmayı Umut Ediyor

    Alman Ticaret Odası'nın İcra Direktörü Maximilian Butek, Çin'in Alman iş insanları için cazibesini koruduğunu ve birçoğunun Çin'de var olmamayı en büyük risk olarak gördüğünü belirtti. Butek, Alman şirketlerinin büyüme fırsatlarını elde etmek ve rekabetçi kalabilmek için Çin'deki inovasyon sisteminden yararlanmayı umduğunu ifade etti. Çin'deki Alman Ticaret Odası'nın yaptığı ankete göre, şirketlerin büyük çoğunluğu Çin pazarına yerleşmeye devam etmeyi planlıyor ve yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

  • Beypazarı'nda Ramazan Ayı Denetimleri
    15:42 Beypazarı'nda Ramazan Ayı Denetimleri

    Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırın ve pastanelerde yapılan denetimlerde, genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleriyle ilgili kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, insanların güven içinde alışveriş yapabilmesi için denetimlerini ramazan boyunca sürdürecek.


16:10 Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 7’si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 7'si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
16:06 Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:10 Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
14:51 Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 16:16:28. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Baklan'da doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement