Denizli Büyükşehir Belediyesi Baklan\'da doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde atık suların doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladı. Doğayla uyumlu olarak inşa edildiği için elektrik tüketiminin bulunmadığı tesis 3.400 metrekare alana kurulacak. Enerji tüketimi olmadığı için en çevreci arıtma tesisleri arasında yer alan doğal atık su arıtma tesisi, tek kademeli olarak 687 kişi kapasiteli inşa edilirken, günlük ortalama 60.46 metreküp suyu arıtacak. Doğal atık su arıtma tesis ile tesise ekilen azot ve fosfor giderici ve topoğrafyaya uygun bitkiler sayesinde atık suların yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılması amaçlanıyor.
"19 ilçe, 616 mahallede geleceğe eserler bırakmaya devam ediyoruz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ayrım göstermeden çevre dostu yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Doğa ve çevre konusundaki hassasiyetlerinin her zaman en üst seviyede olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Denizli'mizin dört bir tarafında, vatandaşımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz gayret ediyoruz. 19 ilçemiz, 616 mahallemizde geleceğe eserler bırakmaya devam ediyoruz. İnşallah el ele kol kola çalışan ve üreten bu güzel şehrimizi daha ileriye, daha güzele götüreceğiz. Tesisimiz şimdiden hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında bilgiler vererek, 'Seçim fırsatçılığı yapmıyoruz, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz' dedi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki pide, ekmek ve unlu mamul üretim yapan iş yerleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkın sağlığının önemine vurgu yaparak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 18 Mart 2024 tarihinden itibaren açılacağını duyurdu. Göktekin, üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini ve hayvan nakillerinde belirli kurallara uymaları gerektiğini de belirtti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri gerçekleştiriyor. İş yerlerinde unlu mamuller, tatlılar, et ve et ürünleri üretim ve satışı denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi ve denetimler devam edecek.
Alman Ticaret Odası'nın İcra Direktörü Maximilian Butek, Çin'in Alman iş insanları için cazibesini koruduğunu ve birçoğunun Çin'de var olmamayı en büyük risk olarak gördüğünü belirtti. Butek, Alman şirketlerinin büyüme fırsatlarını elde etmek ve rekabetçi kalabilmek için Çin'deki inovasyon sisteminden yararlanmayı umduğunu ifade etti. Çin'deki Alman Ticaret Odası'nın yaptığı ankete göre, şirketlerin büyük çoğunluğu Çin pazarına yerleşmeye devam etmeyi planlıyor ve yatırımlarını artırmayı hedefliyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırın ve pastanelerde yapılan denetimlerde, genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleriyle ilgili kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, insanların güven içinde alışveriş yapabilmesi için denetimlerini ramazan boyunca sürdürecek.
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