Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan\'da yeni otogar ve gençlik merkezi inşa ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinde yapımına başladıkları, içerisinde yeni otogar, gençlik ve kültür merkezi ile sosyal tesis bulunan komplekste incelemede bulundu.

Denizli'nin 19 ilçesi ve 616 mahallesinde yatırım ve hizmet seferberliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesinde içerisinde yeni otogar, gençlik ve kültür merkezi ile sosyal tesis bulunan kompleks bir proje başlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinde hayata geçirecekleri yeni otogar, gençlik ve kültür merkezi ile sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu. 9 bin 245 metrekarelik alan inşa edilecek ve ilçeye uzun yıllar hizmet edecek kompleks projeyi inceleyen Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada Buldan'ın başta turizm olmak üzere tarımsal üretim ve tekstil sektöründe pek çok güzelliği içinde barındırdığına dikkati çekti.

Buldan'ın güzelliğine güzellik katacak

Buldan ilçesinin günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermeyen, yıpranmış otogarı ile birlikte ilçe halkının talep ettiği gençlik ve kültür merkezinin çok işlevli bir bina olarak tasarlandığını kaydeden Başkan Zolan şunları söyledi:

"Eski garajın olduğu yerde projemizi yaptık, ihalemizi gerçekleştirdik. Yer teslimini yaparak eski otogarımızın yıkımına başladık. Yıkımdan sonra temeli atacağız. İnşallah 1 yıl içerisinde inşaatı tamamlayıp hemşehrilerimizin kullanımına açacağız. Tesisimiz içerisinde yeni otogar, gençlik ve kültür merkezimiz ile sosyal tesis olacak. Burada çok fonksiyonel bir bina yapılacak. Buldan'ımızın merkezinde herkesin ulaşabileceği, tur otobüslerinin geleceği ve tekstil ürünlerinin de sunulabileceği mekanlar olacak. Buldan hak ettiği hizmetleri alıyor. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Otogar, gençlik ve kültür merkezi ile sosyal tesis

Buldan ilçe otogarı, gençlik ve kültür merkezi ile sosyal tesis 9 bin 245 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Eksi 2 kat bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 4 katlı bir yapı olacak tesiste ilçe otogarı ve sosyal tesis birinci bodrum katta yer alacak. Zemin ve birinci katta inşa edilecek gençlik ve kültür merkezi içerisinde 572 kişilik konferans salonu, fuaye, sergi salonu, büfe, dinlenme odası ve çalışma salonu bulunacak. - DENİZLİ