Denizli Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Makine Desteği Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Makine Desteği Sağladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Makine Desteği Sağladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çal ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan katı gübre dağıtma römorku, kuru üzüm eleme makinesi, salça makinesi, küçükbaş hayvan yıkama makinesi ve zeytin eleme makinesi hibe etti.

07.08.2024 09:54  Güncelleme: 09:55
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çal ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan katı gübre dağıtma römorku, kuru üzüm eleme makinesi, salça makinesi, küçükbaş hayvan yıkama makinesi ve zeytin eleme makinesi hibe etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün verimi elde edilebilmesi amacıyla Çal ilçesindeki çiftçilere makine ekipman desteğinde bulundu. Bu kapsamda çiftçilerin ihtiyacı olan katı gübre dağıtma römorku, kuru üzüm eleme makinesi, salça makinesi, küçükbaş hayvan yıkama makinesi ve zeytin eleme makinesi hibe edildi. Çal ilçe merkezinde gerçekleşen makine teslim törenine Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal hizmetler Dairesi personeli ile çiftçiler katıldı. Çiftçiler törende kendilerine destekte bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. Çiftçi Sadık Arıkan, şu ana kadar böyle bir destekten faydalanmadıklarını belirterek kendilerine sunulan desteği olumlu bulduklarını söyledi. Arıkan, "Gayet güzel bir çalışma, desteklerin artarak devamını bekliyoruz. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. Çiftçi Kerim Ekiz ise Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Bu çok güzel ve yerinde olan bir destek. Çiftçilerimiz için çok faydalı bir çalışma. Başkanımız çok gayretli ve iyi çalışıyor" diye konuştu.

"Destekler üreticiye nefes olacak"

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, meydanlarda verdikleri 'Tarıma ve hayvancılığa destek olacağız' sözünü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Hakan, "Ekonomik şartların daraldığı bu ortamda sunulan bu destekler ilçemiz için bir nefes olacaktır. Çiftçimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili birimlerde görev yapan çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bizler ve Büyükşehir Belediyesi el ele verdiğimizde neler yapabileceğimizi süreç içinde halkımıza en güzel şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Makine Desteği Sağladı - Son Dakika

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