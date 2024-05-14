Denizli Büyükşehir Belediyesi Emeklilere ve Yeni Doğum Yapan Anneler\'e Maddi Destek Verecek

Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan emekliye ve yeni doğum yapan annelere maddi destek verilmesi yönündeki komisyon kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı ilk oturumu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddeler içerisinde yer alan Horoz Kart, emeklilere ve yeni doğum yapanlara yardım konusu da görüşüldü. Komisyon kararı mecliste yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen şartlarla emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Ancak, yardımdan yararlanmak için birçok şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Emeklilerin yardımdan faydalanabilmesi için, 01 Nisan 2024 tarihinden 6 ay öncesinde Denizli il sınırları içinde ikamet etmesi, en fazla 10 bin TL aylık geliri olması, kendisi ve eşi adına vergi mükellefiyeti bulunmaması, hanede yaşayan bireylerin üzerine tapu kaydı olmaması, kendisi ve eşi üzerinde binek, iş makinesi, traktör gibi ticari araç kaydı bulunmaması, varsa 5 yaş altı en fazla bir araç kaydı bulunması, 100 bin liradan fazla bankada parası olmaması, sosyal uyum yardımı almaması ve 01 Nisan 2024 tarihi itibari ile 60 yaşından küçük olmaması gerekiyor.

Mecliste doğum yapan annelere de çeyrek altın tutarı olan 4 bin TL yardım yapılması kararlaştırıldı. Yardımdan yararlanacak kişilerin, doğum tarihinden 6 ay öncesinde Denizli il sınırları içinde kesintisiz ikamet etmesi, hane gelirinin en çok tek asgari ücret miktarında olması, kendisi ve eşi adına vergi mükellefiyeti bulunmaması, tapuda kayıtlı gayrimenkulü olmaması, bankada en fazla 100 bin TL parası olması ve sosyal uyum yardımı almaması gerekiyor. Yardımdan 1 Nisan 2024 tarihinden sonra bebek sahibi olan anneler yararlanabilecek.

Mecliste ayrıca belediyenin bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine Horoz Kart ile destek verilmesi kararlaştırıldı. Yardımlar, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile şartları protokolle belirlenecek Horoz Karta yapılacak olan yüklemeler üzerinden yapılacak. - DENİZLİ